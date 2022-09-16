Yeni adli yıl başladı

2022-23 Adli Yılı başladı...Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, basın toplantısı düzenleyerek yargının sorunlarını dile getirdi, taleplerini aktardı.

Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa Mahkemesi'nce oy birliği ile iptal edildiğini anlatan Şefik, artık Haziran 2022’ye dönüşün ve Anayasa’da belirlenen şekilde seçim yapılmasının mümkün olmadığını kaydetti.

Şefik, “Anayasa Mahkemesi iptal edene kadar usulünce geçirilen her mevzuat yürürlüktedir, geçerlidir ve bağlayıcıdır. Yüksek Seçim Kurulu da, ne kadar yargıçlardan oluşursa da, yürürlükte olan mevzuata uymakla ve buna göre seçimi yönetmekle görevlidir” dedi.

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16/09/2022 11:39