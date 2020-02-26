Yeni Aldığı Arabayı Çalıştıramayınca Benzin Döküp Yaktı

Limasol’un İpsona köyünde 23 yaşındaki bir genç, yeni aldığı ikinci el araba çalışmayınca, üzerine benzin döküp yaktı.

Haravgi’nin “trajikomik” diye nitelediği habere göre, olay, pazartesi akşamı kahvehanede oturan ve alkol etkisi altında olduğu belirtilen gencin arabasının çalışmadığını söyleyip, ardından da yakındaki benzinciden aldığı bir bidon benzini dökerek ateşlemesi sonucunda meydana geldi.

Araçtaki yangın İtfaiye tarafından söndürülürken polis 23 yaşındaki genci araç kundaklamaktan tutukladı. Gencin kısa süre önce 400 Euro karşılığında aracı satın aldığı 62 yaşındaki bir kişi de ödenmemiş cezaları olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

ÜLKESİNDE ARANAN ROMANYALI POLİ’DE YAKALANDI

Romanya’da işlediği suç nedeniyle gıyabında mahkûmiyet kararı bulunan Romanya vatandaşı 7 yıl sonda Poli’de yakalandı.

Politis’in haberine göre, ülkesinde 2013’ten beri saldırı ve darp suçundan aranan ve gıyabında 4 yıl mahkûmiyet kararı bulunan 41 yaşındaki Romanya vatandaşı, saklandığı Baf’ın Poli köyünde ele geçirildi. Rum polisinin tutukladığı Romanyalı, ülkesine iade edilmesi prosedürünün başlatılması için bugün Baf Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak. Foto: Arşiv

26/02/2020 12:38