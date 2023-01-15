Yeni araştırma: Evden çalışan çiftlerle ilgili gerçek ortaya çıktı

Çin ve Güney Kore'de evden çalışan çiftler üzerine yapılan yeni araştırma, uzaktan çalışma deneyiminin kadın ve erkekler arasında farklı etkiler yarattığını ortaya koydu.

223 çift üzerinde yapılan araştırma, pandemi döneminde evden çalışmaya geçen birçok çift arasında yaşanan anlaşmazlıkların olası nedenlerine ışık tutuyor.

Buna göre, çiftler evde birlikteyken, erkekler daha az ev işi yapıyor.

Araştırmacıların hazırladığı bir dizi ankete katılan kadınlar, mesai saatlerinde eşlerinin evde olmasının ev işleri veye çocuklarla ilgili yükü hafifletmediğini bildirdi.

Öte yandan bulgular, işverenlerin uzaktan çalışma döneminde erkeklere daha fazla esneklik sağladığını gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Personnel Psychology'de yayımlanan bulgulara göre, kocalar daha esnek çalışma düzenlerine sahipken, kadınlar evdeyken daha fazla çalışıyordu.

ERKEKLER VE KADINLAR İÇİN DURUM FARKLI

Ohio Eyalet Üniversitesi'nden Prof. Dr. Jasmine Hu, "Erkeklerin ve kadınların evden çalışırken aynı deneyime sahip olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

"Bu bulgular, kocaların daha esnek çalışma düzenlerine sahip olduğunu ve aslında eşlerine yardımcı olabileceğini gösteriyor" diyen Hu, sözlerine "Ancak eşleri daha katı bir çalışma programına sahip olmasına rağmen daha çok ev işi yapıyor" diye devam etti.

Araştırmada ayrıca, çiftlerin ofisten veya evden çalıştıkları dönemde hissettikleri vicdani yükümlülük de değerlendirildi.

KADINLAR, OFİSE GİDİNCE SUÇLULUK DUYGUSU HİSSEDİYOR

Özellikle kadınlar, ofiste çalışmaları istendiğinde ev işlerine yetişemedikleri ve aileleriyle zaman geçiremedikleri için suçluluk duygusu hissettiğini belirtti.

Kocalar arasında ise bu duyguya yalnızca Güney Koreliler arasında rastlandı.

Öte yandan, hem erkekler hem de kadınlar, ev ve iş hayatı arasında daha büyük bir çatışma duygusu hissettiklerini bildirdi.

"CORONA VİRÜS ÇALIŞMA ŞEKLİMİZİ SONSUZA DEK DEĞİŞTİRDİ"

"Covid-19 çalışma şeklimizi sonsuza dek değiştirdi" diyen Hu, "Uzaktan çalışma giderek bir norm haline gelecek" dedi.

Prof. Dr. Jasmine Hu, "İnsanlar evden çalışmanın avantajlarına alıştı ve birçoğu tam zamanlı olarak ofise dönmek istemeyecek" ifadelerini kullandı.

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15/01/2023 20:23