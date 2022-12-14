Yeni araştırma: Gençler daha fazla hastalık izni alıyor

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, Milenyum ve Z kuşağı hastayken çalışmak istemiyor. Daha yaşlı kuşaklar ise hasta olsa da çalışmaya daha yatkın.

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, çalışanların yaklaşık yarısı hasta olduklarında işten çıkmaktan çekiniyor. ABD’de 2 bin yetişkinle yapılan çalışmada, katılımcıların yüzde 41'inin gerçekten hasta olsalar bile izin almadıkları görüldü.

Ancak gençler bu konuda daha cesur. Çalışanların üçte biri (yüzde 32) izin istemekten rahatsız olmuyor veya yüzde 36’sı hastalandıklarını hissettikleri anda bildiriyor. Araştırmada, Milenyum ve Z kuşağının hastayken çalışma oranlarının diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu görüldü.

Z Kuşağı yüzde 36 ile ve Y kuşağı ise yüzde 45 ile iş yerinde hasta olduğunu söyleme olasılığı en yüksek olan kuşaklarken, X kuşağı ve daha yaşlılar hastayken çalışmaya daha istekliler.

OnePoll tarafından yürütülen araştırma, Covid-19 pandemisinin çalışanları sağlıkları konusunda daha dikkatli olmaya yönelttiğini, birçok kişinin hasta olmaya başladıklarını hissettikleri anda önlem almaya başladığını gösterdi.

İnsanların yüzde 40'ının salgından önce, sadece sağlıklarını kaybedince harekete geçtiği, sadece yüzde 32'sinin proaktif olduğu, yani hastalık başlarken önlem aldıkları görülürken, iki yıl sonra, durum tersine döndü.

Şimdi insanların yüzde 43'ü sağlıkları konusunda daha proaktif davranıyor ve hastalığın başında önlem alıyor.

Bu habere tepkiniz:



14/12/2022 21:44