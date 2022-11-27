Yeni araştırma: Mutlu evlilik kalbe iyi geliyor

Mutlu evlilik kalp sağlığına iyi geliyor. ABD'deki Yale Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, sevgi dolu ve destekleyici eşleri olan kişilerin, kalp hastalıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılma veya göğüs ağrısı çekme riskinin daha düşük olduğu belirtiliyor.

Mutlu bir evlilik kalp sağlığına da iyi geliyor. ABD'deki Yale Üniversitesi araştırmacıları kalp sağlığı ile mutlu evlilikler arasındaki bağlantıyı mercek altına aldı.

Mutlu bir evliliğe sahip olan kişilerin kalp rahatsızlıkları dolayısıyla hastaneye kaldırılma veya göğüs ağrısı çekme riskinin daha düşük olduğu görüldü.

Şiddetli evlilik stresi yaşayanların, hafif düzeyde evlilik stresi bulunan veya hiç bulunmayan kişilere göre göğüs ağrısı çekme olasılıklarının da yüzde 67 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Evlilik stresi yaşayanların, 12 puanlık ölçekte fiziksel sağlıklarında ortalama 1,6 puan, zihinsel sağlıklarında 2,6 puan ve genel yaşam kalitelerinde de 5 puan düşüş görüldüğüne de dikkat çekiliyor.

Uzmanlar, mutlu bir evlilikte kalp rahatsızlığı yaşayan kişilerde de;; daha hızlı iyileşme görüldüğünü vurguluyor.

Evlilik stresinin kadınlarda erkeklere oranla daha çok görüldüğüne de dikkat çekiliyor.

Araştırmacılar, bulguların kalp hastalıklarında ruh sağlığı ve kişisel koşullarla ilgili çalışmaların da önünü açabileceğini belirtiyor.

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27/11/2022 20:52