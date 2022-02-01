Yeni araştırma ortaya çıkardı…

Ağaç türleri ve çeşitliliği üzerine yapılan yeni bir araştırmaya göre dünyada sandığımızdan yaklaşık yüzde 14 oranında fazla ağaç türü olduğu tespit edildi. Bu oran da 9 binden fazla bir sayı anlamına geliyor...

Yapılan yeni araştırma dünyada henüz keşfedilmemiş 9 bin 200 ağaç türü olduğunu ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, bu konuda ilk defa bilimsel olarak güvenilir bir değerlendirme yapıldığını ifade ediyor.

Dünyada bugüne kadar 73 bin 300 ağaç türü tespit edildi, ancak araştırmacılar henüz keşfedilmeyen 9 bin 200 tür olduğunu tahmin ediyor.

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01/02/2022 18:22