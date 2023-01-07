Yeni araştırma: Şekerli içecek tüketenler daha fazla kelleşiyor

Çin'de Çingua Üniversitesi'nden bilim insanları, erkeklerin içecek alışkanlıklarıyla kellik arasındaki ilişkiyi inceledi. Bulgular erkeklerde şekerli içecek tüketimi ve saç dökülmesi arasında bağlantı olduğunu gösterdi.

Hakemli bilimsel dergi Nutrients'ta 1 Ocak'ta yayımlanan araştırma kapsamında Çin'de yaşayan 18'le 45 yaş arasındaki 1028 erkek Ocak-Nisan 2022'de incelendi.

Katılımcılar saç dökülmesi, beslenme alışkanlığı ve akıl sağlığı sorunlarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Günde bir kola, meyve suyu, enerji içeceği ve çay gibi şekerli içecek tüketen erkeklerde saç dökülmesinin, hiç tüketmeyenlere göre yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğu görüldü.

Günde birden fazla şekerli içecek içtiğini söyleyen katılımcılarda bu oran yüzde 42'ye kadar çıktı.

Araştırma ekibi şekerli içecek ve akıl sağlığı arasında da bir ilişki tespit etti.

Yapılan analiz, günde üç içecek tüketen kişilerde depresyon riskinin yüzde 25 daha fazla olduğunu da ortaya koydu.

Araştırma ekibi, şekerli içecekler ve saç dökülmesi arasındaki ilişkinin neden sonuç değil korelasyon olduğunu vurguladı.

Bilim insanları ayrıca saç dökülmesinde içecek alışkanlıklarının yanı sıra tüketilen diğer gıdaların, sağlığın ve stresin de rol oynayabileceğini ifade etti.

Kaynak: Independent Türkçe, Insider, New York Post

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07/01/2023 22:11