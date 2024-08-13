Yeni Araştırmalara Göre Sigaraya Maruz Kalmak Periodontal Dokulara Daha Fazla Zarar Veriyor

Sigara içmek periodontitis riskini artırıyor ve bu hastalıktan muzdarip kişilerde yüksek oranda diş kaybına neden oluyor. Bunun temel nedeni, sigara dumanına maruz kalmanın ağız hücrelerinin yapısını bozması.

La Razon İspanya’nın haberine göre, Hırvatistan’da Rijeka Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Osijek Üniversitesi Tıp ve Diş Sağlığı Fakültesi'nden bir araştırma ekibi, sigaradan yanmanın olmadığı ve daha az zararlı olduğu bilinen alternatif ürünlere geçmenin ağız sağlığı üzerindeki etkilerini araştırmak için bir çalışma başlattı.

Bu araştırma için yaşları 26 ila 56 arasında değişen 66 katılımcı, sigara içmeyenler, sigara içenler ve ısıtılan tütün mamulü tüketenler olarak 3 gruba ayrıldı. Diş Hekimliği Dergisi'nde yayımlanan sonuçlar, ısıtılan tütün aerosolüne maruz kalmanın periodontal dokulara sigara dumanına maruz kalmaktan daha az zarar verdiğini ortaya koydu. Bu sonucun temel sebebi, sigara dumanına kıyasla ısıtılan tütün aerosolünde çok daha az zararlı veya potansiyel olarak zararlı madde bulunması olarak açıklanıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. H. Güney Yılmaz Hırvatistan’da yapılan araştırmanın bulgularını değerlendirdi: “Dişeti sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri de sigara dumanına maruz kalmaktır. Sigara kullanımı genel sağlımızı etkilediği gibi, ağız ve diş sağlığını da olumsuz olarak etkiler. Rijeka Üniversitesinin de yaptığı araştırmada olduğu gibi sigara kullanımı diş eti çekilmelerine, dişlerin destek dokularında azalmalara ve uzun dönemde bu azalmalara bağlı olarak dişlerin kaybedilmesine sebep olabilir. Sigara dumanı hem içerdiği toksik maddeler ile hem de yanarken oluşan çok yüksek ısının ağızdaki dokularını olumsuz etkilemesinden dolayı doku hasarlarına yol açar. Araştırmacılar, sigara içenlerin dişlerinde daha fazla periodontal hasar olduğunu ve diş kaybı riskinin arttığını bulmuşlardır. Bunun yanında, ısıtılan tütün ürünü kullananlarda sigara içenlere göre daha iyi sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir. Isıtılan tütün ürünleri tamamen zararsız olmasa da çalışmada da bahsedildiği gibi sigaraya kıyasla çok daha az toksik maddeye maruziyet oluşturmaktadır. Bu sebeple alternatif ürünlerin ağız-diş sağlığına etkilerini araştıran uzun dönemli çalışmalara devam edilmelidir. Özetle sigara diğer organlarımıza olduğu gibi ağız dokuları için de yüksek düzeyde zararlıdır. Tütün ısıtma sistemleri risk azaltımı açısından daha iyi bir alternatif olsa da sigara kaynaklı hastalıklardan korunmanın en iyi yolu tüm tütün ve nikotin içeren ürünlerden uzak durmaktır.”