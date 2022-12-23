Yeni araştırmaya göre uzayda görünmeyen duvarlar olabilir

Uzay gizemli bir yer ve dünya çapında birçok gökbilimci onu katman katman ortaya çıkarmak için çalışıyor. Yine de, orada açıklanamayan epeyce kafa karıştırıcı olaylar var.

Bilim insanları uzayda görünmez duvarlar olabileceğine dair ilginç bir teori geliştirdiler. Ancak bu duvarlar bir odanın duvarları gibi değildir. Bunun yerine, daha çok bariyer gibidirler.

Uzayda görünmez duvarlar gerçekten var mı?

Bilim insanları, bu duvarların simetron adı verilen varsayımsal yeni bir parçacığın aracılık ettiği bir “beşinci kuvvet” tarafından oluşturulmuş olabileceğini düşünüyorlar. Ve bu gücün varlığı, astronomları uzun süredir merak uyandıran uzayın ilgi çekici bir bölümünün anlaşılmasına yardımcı olabilir.

(5. Kuvvet nedir: Modern fizik fiziksel gerçekliği bilinen dört temel kuvvet açısından tanımlar. Ancak, fizik kabul edilebilir evrensel bir çerçeveye sahip olmadığından, fizikçiler bazen beşinci bir temel kuvvetin varlığını kabul ederler.)

Şu anda, evrenimizi anlamak için standart model olarak Lamba-CDM (Lambda soğuk karanlık madde) modelini kullanıyoruz. (ΛCDM veya Lambda-CDM modeli, evrenin üç ana bileşen içerdiği Big Bang kozmolojik modelinin bir parametreleştirmesidir.)

Bu model, küçük galaksilerin daha büyük galaksilerin etrafındaki dağınık yörüngelerde dağılması gerektiğini belirtir.

lambda soğuk karanlık

Şu anda, evrenimizi anlamak için standart model olarak Lambda soğuk karanlık madde modelini kullanıyoruz.

Gerçekte, büyük galaksilerin etrafında dönen birçok küçük galaksi, Satürn’ün halkalarına benzeyen ince düz diskler oluşturduğunu ortaya koyuyor.

Bu düzenleme, uzayda onları Lambda modeline meydan okuyacak şekilde düzenlemeye zorlayan görünmez duvarlar varmış gibi görünür. Başka bir deyişle, bu küçük “uydu” gökadalar, daha büyük gökadaların yerçekimi tarafından yakalanır. Bu İnce küçük diskler oluşurken, Lamba-CDM Modeli ev sahibi gökadaların her yerinde dağınık yörüngelere dağıtılması gerektiğini belirtir.

Bu küçük gökadalar, kendi gökadamız olan Samanyolu’nda ve ayrıca komşu gökadalarda senkronize yörüngelerde görülmüştür. Bilim insanları bu “uydu diski sorunu” için birkaç açıklama önerdiler. Ancak Nottingham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni çalışma, başka bir açıklama getirdi. Açıklamayı, arXiv sitesinde bulabilirsiniz. Buna “ilk potansiyel ‘yeni fizik’ açıklaması diyorlar. Kısacası, Simetronların uzayda görünmez duvarlar oluşturabileceğini öne sürüyor.

Şimdilik çalışma sadece bir kavramdan ibaret. Uzayda görünmez duvarlar olduğunu kanıtlamak için bilim insanlarının önce simetronların var olduğunu kanıtlamaları gerekecek.

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23/12/2022 18:51