Yeni Asgari Ücret Belirlendi

2023 yılının ilk asgari ücreti belirlendi.

Ocak ayı itibariyle yeni asgari ücret 11 bin 800 TL net, 13 bin 563 TL brüt olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy açıklamasında "Bizler primlere yapılacak desteklerin devamı açısından, sicil sayına göre, çalışanı en az 5 en fazla 10 çalışanı olan iş yerlerine yüzde 50 olarak sosyal sigorta destek katkısı ödeyeceğimize karar verdik" ifadelerini kulandı.

Haftalık asgari ücret: 3 bin 129 TL

Günlük asgari ücret: 625.98 TL

Saatlik asgari ücret: 78.24 TL

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03/01/2023 12:42