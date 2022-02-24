Yeni Bakanlar Kurulu’nun İlk Toplantısı Gerçekleşti

Bakanlar Kurulu’nun ilk toplantısı Başbakan Faiz Sucuoğlu başkanlığında gerçekleşti.

Başbakanlık Bakanlar Kurulu toplantı salonunda yer alan ve bakanların tümünün katıldığı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, toplantının tamamlanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında, yeni kurulan hükümetin ilk Bakanlar Kurulu’nu yapmış olduklarını ve toplantıda bakanlıkların, plan, program, eksiklik ve sıkıntılarını tartıştıklarını belirtti.

Sucuoğlu, idari koordinasyon yönünden Başbakanlık ve bakanlıklara bağlı kurum, kuruluş ve dairelerin dağılımına ilişkin tüzüğün de toplantıda onaylanarak, bakanlıkların sorumlu olduğu dairelerin resmileştiğini bildirdi.

“TC SAĞLIK BAKANI, İLAÇ SIKINTISINA DAİR HASSASİYETİNİ BİLDİRDİ”

Sucuoğlu, toplantıda ülkede yaşanan ilaç sıkıntısının da ele alındığını belirterek, Sağlık Bakanı’nın yaşanan ilaç eksikliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik resmi yazı ile Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na müracaatta bulunduğunu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı’nın ise bu konudaki hassasiyetini bildirdiğini, kısa sürede bir çözüm bulunacağını ifade etti.

“BELEDİYELERE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME 10 GÜN İÇERİSİNDE HAZIR OLUR”

Toplantıda belediyelerle ilgili yapılan çalışmaların da paylaşıldığını, Belediyeler Birliği’nin bu konudaki çalışmaları son 2 haftadır İçişleri Bakanlığı ile yürüttüğünü kaydeden Sucuoğlu, “Ortaya koyduğumuz düşünce 28 belediyenin sürdürülebilir olmadığıdır. Dolayısıyla, 6 ilçe ve 6 bucak olacak şekilde 12 belediye ile sınırlandırıyoruz. Bu şekilde yine haziranın sonunda seçimlere gidilecek ya da konsensüs sağlanırsa bir iki aylık rötarla seçim yapılacak” dedi ve bu konuya ilişkin yasal düzenlemenin de 10 gün içerisinde hazır olacağını söyledi.

Sucuoğlu, Maliye Bakanı’nın da gelecek süreçteki rakamsal projeksiyonlar hakkında bilgi verdiğini ve 1 Mart itibariyle geçerli olacak yeni elektrik tüketimine bağlı fiyatlandırmanın sunumunu yaptığını kaydetti.

Yarın hükümet programının mecliste okunacağını, pazartesi günü yapılacak eleştiriden 48 saat sonra güven oylaması yapılacağını hatırlatan Sucuoğlu, güvenoyu alınmasının ardından haftada bir olmak üzere rutin Bakanlar Kurulu toplantılarına devam edeceklerini belirtti.

“HÜKÜMETİN OLUŞMASINDA, NE TÜRKİYE’NİN NE DE BAŞKA BİR ADRESİN NE BİR ÖNERİSİ NE DE BASKISI OLMUŞTUR”

Hükümetin oluşmasında Türkiye’nin baskısı olup olmadığına dair sorulan bir soru üzerine de, Başbakan Sucuoğlu, “Ne Anavatan Türkiye’nin ne de herhangi başka bir adresin ne bir önerisi ne de bir baskısı olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti’nin böyle bir tasarrufu olmaz, buna da ihtiyacı yoktur” dedi.

Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC arasındaki yakın güven bazında oluşan ilişki ve dostluğun artarak bu hükümet döneminde de devam edeceğini de kaydederek, “Biz kendimizi anavatandan ayrı gayrı görmeyen düşüncenin temsilcisiyiz. Koalisyon hükümetimiz de aynı düşüncededir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri daha da artırarak, genişleterek, daha sık temaslar sağlayarak, hem KKTC’nin sıkıntılarını giderme, hem de yapılabilecek katkılar anlamında, özellikle Kıbrıs'ın coğrafi konumu, hidrokarbon zenginlikleri ve bu konuda Güney Kıbrıs’ın bizleri bir köşeye sıkıştırma hamleleri konusunda Anavatan Türkiye ile hareket etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, Bakanlar Kurulu’nun kendilerinin hazırlamış olduğu bir ekip olduğunu ve tüm sorumluluğun da Başbakan’da olduğunun altını çizdi ve bunun bir bayrak yarışı olduğunu ve kendisinin de bugüne kadar farklı bakanlıkların yanında vekil olarak komitelerde çeşitli görevlerde bulunduğunu hatırlattı.

“HÜKÜMET İŞ BAŞINDADIR. BİZİ YOĞUN BİR ÇALIŞMA BEKLİYOR”

Sucuoğlu, son olarak, dedikodulara kulak verilerin enerjinin tüketilmemesi ve halkın yanıltılmaması gerektiğini söyleyerek, “Bugün bir hükümet vardır. Hükümet işi başındadır. Bizi yoğun bir çalışma bekliyor, sıkıntılı bir süreç bizi bekliyor” dedi ve Ukrayna’daki saldırılara işaret ederek, görevlerinin yaratacağı sıkıntıları en aza indirmek olduğunu ifade etti.

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24/02/2022 19:20