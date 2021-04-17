Yeni Başkan Duygu Adahan Kuran

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

ads ads ads ads
17/04/2021

ads
ads
Yeni Başkan Duygu Adahan Kuran

Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, 4. Olağan Genel Kurulu’nu Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi.

Genel kurulda 2021-2022 Hizmet Dönemi Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerini belirlendi, 2021-2022 Hizmet Dönemi Çalışma Programı ve Bütçe Yönetmenliği okunarak oy birliğiyle onaylandı.

Yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz 2021 tarihinde “Hizmet Hedefimiz, Sevgi Rehberimiz” sloganıyla göreve başlayacak yeni yönetimde Federasyon Başkanı Duygu Adahan Kuran, görevi Tuna Karatepe’den devralacak.

Yönetimde 1.Başkan Süheyla Erbilen, 2. Başkan Fisun Esatoğlu, Sekreter Esen Yalın Aktoprak, Sayman Emine Uzun, Toplantı Yönetmeni ise Omra Can görev yapacak.

Federasyon Tüzüğü gereği 2019-2020 Hizmet Dönemi Federasyon Başkanı Ln. Alev Ulubay’ın çalışma programı ve bütçesi de okunarak oy birliği ile aklandı.

17/04/2021 15:25
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri Federasyonu, duygu adahan kuran, haberkıbrıs, genel kurul,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.