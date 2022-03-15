Kıbrıs Türk Yelken-Motor-Kürek Federasyonu’nun geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulunda yeni başkan Mehmet Salih Havalı oldu.

Federasyonun merkez binasında yer alan genel kurulda faaliyet ve mali raporlar onaylandı, ardından seçime geçildi.

Eski Başkan Dilek Talay’ın teşekkür konuşması yaptığı toplantıda, yeni Başkanı Mehmet Salih Havalı, Talay’a anı plaketi sundu.

Havalı, yeni dönemde hedefledikleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Genel Kurul sonrasında ilk toplantısını yapan ve görev dağılımını gerçekleştiren Kıbrıs Türk Yelken-Motor ve Kürek Federasyonu’nda Yönetim, Denetleme ve Disiplin şu üyelerden oluştu:

Yönetim Kurulu: Başkan Mehmet Salih Havalı, Genel Sekreter Metin Şüküroğlu, Mali İşler Sekreteri Bülent Ortaç, faal üyeler Salih Toros, Ersel Ehru, Burak Akkoyun, Erdaş Uçaner.

Denetleme Kurulu: Yunus Rahmioğlu, Kazım Soyer, Hamit Görgün

Disiplin Kurulu: Kamil Tunçay, Orhan Şevket, Zeki Taşcı.

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15/03/2022 09:10