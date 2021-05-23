Yeni başkan Raif Çukurovalı oldu

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23/05/2021

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Yeni başkan Raif Çukurovalı oldu

Kuzey Kıbrıs Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği (KKSRŞB) 20 Mayıs 2021 gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul toplantısında başkan ve yeni yönetimini belirledi. Birlik Başkanlığına Zirve Sigorta Genel Müdürü Raif Çukurovalı seçildi.

Olağan Genel Kurul’da yönetim, denetleme, disiplin kurulları ile zorunlu sigortalar garanti fonu üyeleri belirlendi.

Genel Sekreter İbrahim Kavçın’ın Olağan Genel kurulla ilgili yaptığı açıklamaya göre, KKSRŞB’nin yeni başkanı Raif Çukurovalı’nın başkanlığında yeni yönetim şu üyelerden oluştu:

“ Börte Barlasoğlu,  Zafer Dalka,  Mehmet Kader, Kutlu Yorucu”

Yedek üyeler ise Ersan Dağlı ve Hicran Kanat oldu.

KKSRŞB de diğer kurullara ise şu isimler seçildi:

“Denetleme Kurulu: Mehmet Betmezoğlu, Ömer Beydola, Volkan Yılmaz

Disiplin Kurulu: Tolga Atılgan, Cengiz Ertürk, Erinç Karakaş

Zorunlu Sigortalar Garanti Fonu: Kemal Hansoy, Miraç Çek, Hüseyin Saçman, Cengiz Ertürk”

 

 

       

23/05/2021 16:38
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TAGS: Yeni başkan Raif Çukurovalı oldu, haberkibris,
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