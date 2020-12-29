Yeni Başlayanlar İçin Meditasyon Önerileri

Meditasyon, özünde, şu andaki kendi zihninizin sorumluluğunu üstlenme eylemidir. Gelecekte durumlara nasıl tepki vereceğiniz üzerinde olumlu bir etkisi olur; daha rahat, açık ve ulaşılabilir olmanıza izin verir.

MEDİTASYONA NASIL BAŞLANIR?

Alışkanlıkları değiştirmek çok zor olabilir ve bir anda o isteğinizi de tüketebilir; bu nedenle ufak ufak başlamak önemlidir. Haftada bir gün 10 dakika ile başlayın. Bunu takviminizde bir randevuymuş gibi işaretleyin ve bir ay boyunca buna bağlı kaldığınızdan emin olun. Kulağa yeterince kolay geliyor değil mi? Bu yüzden tutarlı olmanızı sağlayacak, size uygun bir zaman bulun.

Neyin işe yaradığını bulmadan önce birkaç farklı yeri ve birkaç farklı konumu denemeniz gerekebilir. Bazı kişiler yoga matının üzerine yastık, battaniye, göz bandı ile uzanmayı tercih eder. Bazıları da minderlerinin üzerinde oturmayı, kanepede oturmayı tercih eder ve hatta bazıları ayakta durmayı sever. Gözlerinizi kapalı veya biraz açık tutmayı tercih edebilirsiniz; tüm bunların anahtarı, hepsine uyan tek bir beden olmaması. Yani tek bir formatın çalışmaması, bütünüyle vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmez. Rahat oluncaya kadar konumunuzu, şeklinizi değiştirin.

Bunu nasıl yaparsanız yapın, hayatınızda büyük değişiklikler yaptığınızı ve bunun zaman alacağını ve çok fazla sabır gerektireceğini unutmayın. Zihniniz bir kastır ve hafif meditasyon ağırlıklarıyla başlamanız ve zamanla iyileştikçe uyum sağlamanız gerekecek.

KENDİ ANA ÜSSÜNÜZÜ KEŞFETMEK

Kendi ana üssünüz; esasen pratiğiniz sırasında dikkatinizi yönlendirmeyi seçtiğiniz ve sıfırlamanız gerektiğinde dışına gidebileceğiniz bir yerdir. Bazı insanlar nefeslerine odaklanmaktan hoşlanırken, diğerleri vücudun belirli bir bölgesine odaklanmaktan hoşlanır. Bazı insanlar çevrelerindeki seslere odaklanmaktan hoşlanırken, diğerleri akıllarında canlı bir şey resmetmeyi sever. Sizin için neyin işe yaradığını görmek için birkaç şey denemeniz gerekebilir.

ÇIKIŞ YAPMAYI ÖĞRENİN

Düşüncelerinizin “dışarı çıkması”, zihninizi yargılamadan gözlemlemenizi sağlar. Siz sadece düşüncenin var olduğunu kabul ederken, aynı zamanda bu düşünceye bağlı duygunun oraya sadece sizin tarafınızdan yerleştirildiğini anlıyorsunuz. Bu da size daha fazla zihinsel alan sağlayabilir. Daha az endişe ve daha fazla iç huzura yol açabilir.

AKIŞINIZI BULUN

Akış, bir kişinin tamamen içine daldığı, odaklandığı ve karşılığında kendisine enerji veren bir faaliyet gerçekleştirerek kendini içine aldığı zihinsel bir durumdur. Bir akış durumunda olmak, bir kişinin genel mutluluğuyla ilişkilidir. Peki akışı nasıl buluruz?

İyi haber şu ki, flow yani akış öğrenilebilir. Çalışma ve tutarlılık gerektirir, ancak uygulama yoluyla bu, hayatınızın otomatik bir parçası olabilir. Bu yüzden, meditasyon pratiğiniz üzerinde çalışmadığınız zamanlarda bile, birkaç dakikalığına anınızı yavaşlatmayı deneyin. Birkaç derin nefes alın ve içinde bulunduğunuz anı düşünün. Birkaç dakika için dinginliği bulun ve bu zihinsel boşlukta birkaç dakika takılın.

BİR ŞANS VER

Çoğumuz her gün ne kadar gergin olduğumuzun farkında bile değiliz ve bu, kendi gerçekliğimize sürekli direnmekten kaynaklanıyor. Meditasyon yoluyla, açıklıkla neler olduğunu kabul etmeyi öğrenebilir ve o anda daha fazla rahatlayabilirsiniz. Bu da hayatın zorluklarıyla daha iyi başa çıkmanıza olanak tanır.

Belirtildiği gibi, meditasyon yapmanın tek bir yolu yoktur; sevdiğin şeyle çalış ama en önemli anahtar başlamak ve denemeye devam etmektir. Her kişinin deneyiminin farklı olduğunu ve her bir kişinin gelişiminin değişeceğini bilin, ancak beklediğiniz şey; daha iyi zihinsel ve duygusal sağlığa sahip olmanızdır.

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29/12/2020 17:37