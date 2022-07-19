Yeni belirlenen asgari ücret, itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na iade edildi

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19/07/2022

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Yeni belirlenen asgari ücret, itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na iade edildi

Bakanlar Kurulu, yeni belirlenen asgari ücretin itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na iade edilmesine karar verdi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ve Bakanlar Kurulu tarafından 8 Haziran 2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan asgari ücrete ilişkin tavsiye kararı, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) ve Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nın (KTÖS) itirazları sonucunda yeniden değerlendirilmek üzere komisyona iade edildi.

İlgili karar Bakanlar Kurulu tarafından Resmi Gazete’de yayımlandı.

Asgari ücret, brüt 9 bin 885 TL, net ise 8 bin 600 TL olarak belirlenmişti.

19/07/2022 22:01
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TAGS: Yeni belirlenen asgari ücret, itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na iade edildi
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