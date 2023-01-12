Yeni Bihter: Farah Zeynep Abdullah,FİLM,AŞKIMEMNU

Yayınladığı döneme damga vuran ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Aşk-ı Memnu dizisinin etkileri günümüzde de devam ediyor. Muhteşem oyunculuklarıyla izleyen herkesi hayran bırakan dizi tekrardan çekileceği haberleriyle gündeme geldi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ‘Bergen’ filminde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah‘ın, ‘Bihter’ karakterini canlandıracak.

Projeyi kabul eden Abdullah, Twitter hesabından “Bihter” yazarak müjdeli haberi hayranlarına duyurdu.

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12/01/2023 12:16