Yeni Bihter: Farah Zeynep Abdullah,FİLM,AŞKIMEMNU
Türk televizyon tarihine damga vuran 'Aşk-ı Memnu' dizisi dijital platforma taşınıyor. Ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yeni projesiyle ekranlara çıkmak için gün sayıyor.
12/01/2023
Yayınladığı döneme damga vuran ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Aşk-ı Memnu dizisinin etkileri günümüzde de devam ediyor. Muhteşem oyunculuklarıyla izleyen herkesi hayran bırakan dizi tekrardan çekileceği haberleriyle gündeme geldi.
Birsen Altuntaş’ın haberine göre; ‘Bergen’ filminde sergilediği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah‘ın, ‘Bihter’ karakterini canlandıracak.
Projeyi kabul eden Abdullah, Twitter hesabından “Bihter” yazarak müjdeli haberi hayranlarına duyurdu.