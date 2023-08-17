Yeni bilgisayar türlerinin geliştirilmesi güvenlik endüstrisine yıkım getirebilir

Uzmanlar yıllardır kuantum bilgisayarların geliştirilmesinin halihazırda özel mesajlarımızdan bankacılık bilgilerimize kadar her şeyi güvence altına alan şifrelemeyi zayıflatabileceğine dair uyarıyor.

Kuantum bilgisayarlar, savunucularının bugün sahip olduğumuz klasik bilgisayarların performansını önemli ölçüde aşabileceğini iddia ettikleri, halen büyük ölçüde teorik bir teknoloji. Bu, ilaç araştırmaları ve kuantum hesaplama gibi uygulamalar için büyük bir avantaj, güvenlik teknolojisi içinse felaket olabilir.

Bu güvenlik teknolojisinin büyük kısmı, bilgisayarlarımızın bu verileri güvende tutmak için çözmesi yeteri kadar zor olan matematiksel problemlere dayanıyor. Fakat geleceğin kuantum bilgisayarları bu problemleri saniyeler içinde çözebilir ve her türlü veriye ulaşabilir.

Araştırmacılar buna "kuantum kıyameti" diyor. Ancak bu gelecek gerçekten var olduğunda bile verileri güvence altına almanın yollarını bulmak için tüm bir bilgi işlem alt kümesi (kuantum sonrası kriptografi) geliştirildi.

Şimdiyse Google bu çalışmanın bir kısmını Chrome'da hayata geçirdi. Yeni teknoloji, gelecekteki kuantum bilgisayarlarla kırılma girişimlerine karşı dirençli olması beklenen yeni bir kriptografi içeriyor.

Bunu da X25519Kyber768 diye bilinen ve aslında iki kriptografik algoritmanın hibriti olan uzun isimli bir teknolojiyi entegre ederek yapıyor. İkisini birbirine bağlamak, verilerin hem mevcut olan güvenli bir algoritma hem de kuantum bilgisayarlara karşı korumalı bir algoritma tarafından muhafaza edileceği anlamına geliyor.

Güncellemeler, Google genelinde "interneti kuantuma dayanıklı kriptografiye geçişe hazırlamak" için yapılan daha geniş kapsamlı çalışmaların bir parçası.

Değişikliklerin duyurulduğu blog yazısını kaleme alan, Google'ın Chrome güvenliği teknik program yöneticisi Devon O'Brien, kuantum bilgisayarların onlarca yıl uzakta olabileceğini belirtti. Ancak verilerin, bu teknoloji geldiğinde çalınmaya hazır bir şekilde dosyalanmaması için şimdiden güvence altına alınması yine de önemli.

Modern klasik kriptografiyi kırabilecek kuantum bilgisayarların 5, 10, hatta belki de 50 yıl sonra geleceği düşünülüyor, o halde trafiği bugünden korumaya başlamak neden önemli? Bu sorunun cevabı, kriptografinin bazı kullanımlarının 'Şimdi Topla, Sonra Şifresini Çöz' diye adlandırılan bir saldırı türüne karşı savunmasız olması. Bu saldırıda veriler bugün toplanıp saklanıyor ve daha sonra kriptanaliz geliştiğinde şifresi çözülüyor.