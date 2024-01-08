Yeni bir bilimsel araştırma, Neptün ve Uranüs'ün gerçek renklerini ortaya çıkardı

İngiliz gökbilimciler tarafından yürütülen bir araştırma, Neptün ve Uranüs gezegenlerinin renkleri hakkındaki fikirlerimizin yanlış olduğunu ortaya koydu.

1980'lerde yapılan bir uzay çalışmasından elde edilen görüntüler Neptün'ün masmavi, Uranüs'ün ise yeşil olduğunu gösteriyordu.

Ancak yapılan bir araştırma, iki gezegenin de yeşilimsi mavinin benzer tonlarında olduğunu keşfetti.

Neptün'ün daha önceki görüntülerinin, gezegenin atmosferinin ayrıntılarını göstermek için geliştirildiği ve bunun da gerçek rengini değiştirdiği ortaya çıktı.

Edinburgh Üniversitesi’nden astrofizik profesörü Catherine Heymans BBC Radio 4'ün Today programına yaptığı değerlendirmede, “Neptün'ün atmosferinde görebileceğiniz özellikleri ortaya çıkarmak için maviyi vurguladılar ve bu yüzden görüntü oldukça mavi görünüyor, ancak gerçekte Neptün aslında Uranüs'e oldukça benziyor” dedi.