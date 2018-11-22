Yeni bir dinozor türü keşfedildi!

Phys.org internet sitesinde yer alan habere göre, Santa Maria Federal Üniversitesi ile Sao Paulo Üniversitesinden araştırmacılar, Agudo kenti yakınlarındaki Wachholz bölgesinde yeni bir dinozor türüne ait 3 iskelet tespit etti. 225 yıl önce yaşadığı sanılan türün vejetaryen olduğu belirtildi.

Diğer dinozorların aksine iki ayak üzerinde yürüdüğü tespit edilen dinozorların üçünün de aynı yerde öldüğü, iskeletlerinin toprak altında zarar görmeden kaldığı kaydedildi.

Uzun boyun ve küçük kafa yapısına sahip dinozorların, evrende yaşamış en büyük canlılar olarak nitelendirilen "sauropod" dinozorlarının familyasından olduğu bildirildi. Araştırmacılar olayı, en eski uzun boyunlu vejetaryen dinozora ait keşif olarak nitelendirdi.

Buna ek olarak geçtiğimiz günler, Londra Zooloji Enstitüsü araştırmacıları yıllar süren çalışmaların sonucunda dünyanın en büyük kuşunun "Vorombe titan" (Malgaşça ve Yunancada 'büyük kuş' anlamına gelen) 3 metre boyunda ve 800 kilogram ağırlığında olan nesli tükenmiş bir canlı olduğunu saptamıştı.

Şimdiye kadar Madagaskar'da yaşamış 400 kilogram ağırlığında "fil kuşları"nın en büyük kuş olduğu sanılırken yeni yürütülen araştırma sonucunda en büyük kuşun gene Madagaskar'da yaşamış ve nesli tükenmiş 800 kilogramlık bir kuş türü olduğu belirlenmişti.

Bilim dünyası her geçen gün bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Bakalım ileride daha en gibi yeni keşifler gün yüzüne çıkacak hep beraber bekleyip göreceğiz.