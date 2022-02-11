Yeni bir gezegen bulundu!

Bilim insanları en yakın komşu gezegen sistemimizde Proxima d adı verilen yeni bir gezegen buldu. Yeni keşfin arkasındaki araştırmacılar ileri araştırmanın gezegen sistemi içinde saklanan daha fazla gezegeni ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor.

Yeni yabancı Proxima d, sistemde bulunan üçüncü gezegen. Aynı zamanda Dünya'nınkinin yalnızca dörtte biri kadar kütlesiyle şimdiye dek keşfedilen en hafif ötegezegenlerden biri.

Gezegen kendi Güneş'imize en yakın yıldız olan Proxima Centauri'nin etrafında dönüyor. 4 ışık yılı uzaklıkta bulunan yıldız bize nispeten yakın.

Yıldızın gezegenlerinden ilki, Proxima b, 2016'da keşfedildiğinde ortalığı karıştırmıştı. Dünya büyüklüğündeki bu gezegen, bize yakın olmasının yanı sıra yaşanabilme potansiyeline sahip olduğu için özellikle heyecan vericiydi: Sıvı su için uygun bir sıcaklığa ve kayalık bir yüzeye sahipti.

Yeni gezegen pek de kucaklayıcı değil. Yıldızla yaşanabilir alan arasında bir yörünge izleyen gezegen sıvı suya sahip olmak için yıldızına fazla yakın. Bu yakınlık gezegendeki bir yılın Dünya üzerinde sadece 5 güne karşılık gelmesine sebep oluyor.

Yeni keşfin arkasındaki araştırmacılar ileri araştırmanın gezegen sistemi içinde saklanan daha fazla gezegeni ortaya çıkarabileceğini öne sürüyor.

Portekiz'de bulunan Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço'dan araştırmacı João Faria "Bu keşif, en yakın yıldız komşumuzun ileri çalışma ve gelecekteki keşiflerin erişimi dahilindeki ilgi çekici yeni gezegenlerle dolu olabileceğini gösteriyor" dedi.

Faria, Astronomy & Astrophysics adlı bilimsel dergide dün yayımlanan "Proxima Centauri etrafında dönen Dünya'dan küçük kısa dönemli gezegen adayı" başlıklı araştırmanın baş yazarı.

Araştırmacılar dikeyhız tekniğini kullanarak yeni keşfedilen gezegenin boyutunu hesaplayabildi. Bu teknik yıldızlarda gezegenlerin kütleçekim kuvvetinin neden olduğu küçük hareketleri izler ve bunu kütlelerini hesaplamak için kullanır.

Proxima d, bu teknik kullanılarak ölçülen en küçük gezegen. Very Large Telescope'taki (Çok Büyük Teleskop) ESPRESSO cihazını kullanan bilim insanları, gezegenin yıldızı sadece çok küçük bir miktarda, yani saatte sadece 40 santimetre ileri geri çekerek hareket ettirdiğini izledi.

Şili'deki Avrupa Güney Gözlemevi'nde (ESO) ESPRESSO cihazı uzmanı bilim insanı Pedro Figueira "Bu başarı son derece önemli" dedi:

"Dikeyhız tekniğinin galaksimizde en çok sayıda bulunması beklenen ve bildiğimiz şekliyle yaşamı barındırma potansiyeli olan bizimki gibi bir yığın hafif gezegeni ortaya çıkarma potansiyeli taşıdığını gösteriyor."

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11/02/2022 19:04