Yeni Boğaziçi başkansız kaldı

Yeni Boğaziçi’nde olağan genel kurulu yapıldı. Genel kurulda başkan adayı çıkmadığından dolayı seçim gerçekleşmedi.

Derviş Canaltay’ın kulüp başkanlığını bırakmasının ardından, Kulüp lokalinde yapılan ve üyelerin ilgi gösterdiği olağan genel kurulda divan başkanlığı Kemal Köseoğlu, sekreterliği ise İbrahim Diran, Mahmut Odacı yaptı. Yeni Boğaziçi’nde 2017-2018 dönemine ait Kulübün geliri 642.000.00 TL, giderlerinin ise 959.000.00 TL olduğu, kulübün şuan 321.000.00 TL borcu olduğu açıklandı.

Yeni Boğaziçi’nin başkan bulabilmesi için çalışmaların sürdüğü ve Yeni Boğaziçi’nin eski yıldız futbolcularından Mehmet Karaşahin’in kulüp başkanı olması için yoğun çaba harcandığı gelen bilgiler arasında.

Kaynak: BRTK