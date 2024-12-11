Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak...

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11/12/2024

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Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak...

Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Yeni Boğaziçi köyü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgelerine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 10.00-13.00 saatleri arasında olacak.

Öte yandan orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın, Değirmenlik Taş Ocakları bölgesine elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliğinden verilen bilgiye göre, kesinti 09.00-12.00 saatleri arasında olacak.

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TAGS: Bazı bölgelerde elektrik kesintisi olacak...
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