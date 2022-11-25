Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı

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25/11/2022

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Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan ve dün KKTC’ye gelen Metin Feyzioğlu, gençleri yolda bırakmadı.

Büyükelçi Feyzioğlu, bugün öğlen saatlerinde sınavdan çıkan ve Lefkoşa’ya gitmek için araç bekleyen 2 üniversite öğrencisini aracına alarak gittikleri yere kadar bıraktı.

Instagram hesabından paylaşımda bulunan Metin Feyzioğlu, “Kazım Oğlum ve Ceyda kızım UKÜ’de sınavdan çıkmışlar, şehre gidecek araç bakıyorlardı. Haydi gelin dedim. Çok da keyifli bir sohbet oldu. Allah yollarını açık etsin.” ifadelerine yer verdi.

 

25/11/2022 17:51
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TAGS: Yeni büyükelçi gençleri yolda bırakmadı
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