Yeni çalışma: Dünya, yaklaşık 80 milyon yıl önce kendi tarafına eğildi ve düzeldi

Dünyanın çeşitli bölgelerinden araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışmada, Dünya’nın 79 milyon ila 86 milyon yıl önce kendi etrafında önce eğildiği daha sonra kendini düzelttiği tespit edildi.

Araştırmada dünyanın 12 derecelik bir açıyla önce yana daha sonra arkaya doğru eğildiği, daha sonra kendini düzelttiği tespit edilirken, bilim insanları, “Dinozorlar çağında yaşıyor olsaydınız ve uzaydan dünyaya bakma imkanınız olsaydı, dünyayı eğilip bükülen bir cisim olarak görecektiniz” ifadeleriyle araştırmayı özetledi.

Çalışmanın ortak yazarlarından Dartmouth Koleji jeobiyologu Sarah Slotznick, “Dünya'nın 12 derecelik eğilmesi enlemi de aynı miktarda etkileyebilir” derken, “Örneğin New York'u şu anda yaklaşık olarak Florida'nın bulunduğu yere taşırdı” diye konuştu.

Dünyanın yaklaşık olarak bin 500 kilometre yer değiştirdiği, daha sonra da eski haline döndüğü tespit edilen araştırmada tektonik plakaların yerleri ve antik kireçtaşlarının manyetik hizaları incelendi.

Araştırmacılar, 86 ila 79 milyon yıl önce, kabuk ve mantonun Dünya'nın dış çekirdeğinin etrafında yer değiştirdiğini ve tekrar eski haline döndüğünü tespit ederken, paleomanyetik verileri analiz ederek milyonlarca yıl önce hangi tektonik plakaların nerede olduğunu gösteren bir resmi bir araya getirdiler.

Çalışmada, iki tektonik plakanın birleşme noktasındaki lav soğuduğunda, ortaya çıkan kayaların bir kısmı katılaştıkları sırada Dünya'nın manyetik kutuplarının yönleriyle hizalanan manyetik mineraller sayesinde kaç yıl önce, ne olduğu üzerine fikir edinildi.

Çalışmanın yazarları, İtalya'dan topladıkları antik kireçtaşlarının manyetik hizalamasını incelerken yer kabuğunun her milyon yılda bir, eğilme ve geriye gitme sırasında yaklaşık 3 derece hareket ettiğini tespit ettiler.

Çalışmanın yazarlarından ve Çin Bilimler Akademisi'nden jeofizikçi Ross Mitchell, değişen tektonik plakaların Dünya'nın eski 12 derecelik eğilimini açıkladığını bildirirken yaklaşık 84 milyon yıl önce, Pasifik Plakası’nın, batısındaki başka bir plakanın altına girmeye başladığını farkettiklerini belirtti.

Mitchell, araştırmanın sonucunda ortaya çıkan eğilme sonrası oluşan değişikliğin "gezegenin gerçek dengesini değiştirmiş olabileceğini" söyledi.

Bu habere tepkiniz:



22/06/2021 10:13