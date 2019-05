Bu yıl çıkacak yeni Call of Duty oyununun ismi belli oldu. Seri tekrar küllerinden doğacak.

Bu yıl çıkacak yeni Call of Duty oyununun ismi belli oldu: Call of Duty: Modern Warfare! İlk olarak, LongSensation adlı kullanıcı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Call of Duty 2019'a Call of Duty: Modern Warfare denilecek. Şaka yapmıyorum." dedi.

Ardından Kotaku haber editörü Jason Schreier bunu doğruladı: "Bunun doğru olduğunu onaylayabilirim ve bu gerçekten komik. Birinci oyunun adı Call of Duty 4: Modern Warfare'dı ve belli ki dördüncü oyunun adı da Call of Duty: Modern Warfare. Video oyunları absürt."

Eurogamer'ın kendi kaynakları da bilgiyi doğruladı. Jason Schreier yeni Call of Duty oyununun "soft reboot" olacağını belirtti. Yani 2007'de çıkan oyunun remastered veya remake'i değil daha çok seriyi yenilemek gibi. PlayStation 4 için çıkan God of War oyunu soft reboot'a örnek olabilir.