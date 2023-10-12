Yeni cezaevi kapsitesini aştı, eski cezaevi dolmak üzere, sayı bine dayandı

Haber Kıbrıs, Merkezi Cezaevi’nde yaşanan kapasite aşımı konusuna ışık tutuyor. Cezaevinde görev yapan gardiyanlardan ve KTAMS Yönetim Kurulu üyesi Cemal Tunçbel ile cezaevinde örgütlü KTAMS’ın Başkanı Güven Bengihan, cezaevinde her geçen gün artan rakama dikkat çekerek, tehlikenin boyutunu ortaya koydular.

Selda İçer’e konuşan Tunçbel ve Bengihan, bine dayanan tutuklu ve mahkum sayısı ile cezaevinin sos verdiğini ve ülkeye girişlerde tedbir alınmaması halinde olayın korkunç boyutlara ulaşacağı uyarısı yaptı. Yeni ve eski cezaevinde şu anda 987 kişinin kaldığına dikkat çeken Tunçbel ve Bengihan, 100 kişi kapasiteli açık cezaevinin henüz yasası hazırlanmadığı için boş olduğuna işaret etti. Bir yılda yeni cezaevinin kapasitesini aştığına işaret edilerek, çocuk koğuşunun personel eksikliğinden kapalı, aktivite alanlarının yine personel eksikliğinden kullanılamadığı ve mahkumların rehabilitasyonu için gerekli iş kollarında da yine perosnel olmadığı için çalışma yapılamadığını anlattılar.

Tunçbel ve Bengihan, sorunun cevaevi yapmakla çözülemeyeceğini, esas olanın ülkeye girişlerin sıkı denetim altına alınması ve öğrenci adı altına gelenler ile turist olarak gelenlerin takibinin yapılarak suça karışmalarının önüne geçilmesi olduğuna dikkat çektiler.

Bir yılda kapasite aşıldı

2007 yılından bu yana Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak çalışan ve cezaevinde örgütlü KTAMS’ın Yönetim Kurulu’nda görev yapan Cemal Tunçbel, cezaevinde kalan tutuklu ve mahkumların sayısının ürkütücü boyuta geldiğine işaret etti.

Şartlı tahliyenin de artık soruna çözüm üretemediğini açıklayan Tunçbel, bu sistemin de tam olarak verimli çalışmadığını, dışarı çıkanların sayısının beklenenin altında olduğunu söyledi.

Yeni cezaevinin yanı sıra eski cezaevinin de dolmak üzere olduğuna işaret eden Tunçbel, özellikle ülkede öğrenci veya çalışmak üzere gelip de kaçak durumuna düşen yabancı uyrukluların cezaevinin kapasitesinin dolmasına neden olduğuna vurgu yaptı.

Yeni cezaevinin Ekim 2022’de açılmış olmasına rağmen kapasitesini aştığına dikkat çeken Tunçbel, gariyan sayısının artık yetersiz duruma geldiğini ve en az 100 kişinin daha istihdam edilmesinin şart olduğunu söyledi.

Girişlerde tedbir alınması şart

Tunçbel, ülkeye girişler konusunda bir tedbir alınmadığı sürece sorunun kökten çözülemeyeceğine dikkati çekerek, “ Bu sorunla artık ne okullarımız, ne hastanelerimiz ne cezaevlerimiz, ne de polisimiz baş edebiliyor. Sınırlardaki sorunu çözmezsek isterseniz on tane daha cezaevi yapın fayda etmez” dedi.

Tunçbel, cezaevinde ne bir doktor, ne de hemşirenin olmadığını, acil durumlarda gardiyanların müdahale etmek durumunda kaldığını belirterek, yeni cezaevinin içerdeki kalabalıktan dolayı çağdaş normlara uyumlu yapılmasına karşın ihtiyaca cevap veremediğine işaret etti. Cemal Tunçbel, avluların kalabalıktan ihtiyacı karşılayamadığını, voleybol - basketbol gibi sosyal faaileylerin personel eksikliğinden yapılamadığını anlattı.

En yüksek oran Afrika kökenlilerde

KTAMS Başkanı Güven Bengihan da yaptığı açıklamada, cezaevinde sayının bine dayandığını ve kapılarda bir an önce tedbir alınmasını istedi. Bengihan, özellikle Afrika kökenli öğrencilerin birçoğunun suça karıştığının ortada olduğunu ve üniversitelerin getirdikleri öğrencilerin takibini yapmasının şart olduğunu vurguladı.

Bengihan, ilk cezaevinin 1982 yılında 175 kişi için gerek alt yapısı, gerekse personeli, mekaniği ile ona göre planlandığını ancak, zaman içerisinde ülkedeki giriş çıkışların kontrol altına alınmaması ve ekonomik sorunlardan dolayı cezaevindeki sayının giderek arttığını ve 2004 yılından sonra da patlama noktasına geldiğini anlattı.

Eski cezaevinde kapasitenin giderek artması ve 600-700’lere dayanmasının ardından sayıyı azaltmak için 2015 yılında şartlı tahliye tüzüğünün çıkarıldığını anımsatan Bengihan, ancak cezaevinde suçluları rehabilite edebilecek ne ortam, ne de uzman kadro bulunduğunu, sözkonusu tüzükle cezaevindeki sayıyı azaltmaya çalışıldığını söyledi.

Güven Bengihan, eski cezaevinde şartlar uygun olmadığıdan geçen yıl 725 kişilik çağdaş bir cezaevi yapıldığını, 625 kişilik, kadın, çocuk ve erkek diye ayrı bölümlerden oluşan bir ana bina yapıldığını ve 100 kişilik de açık cezaevi binasının var olduğunu anımsattı. Bengihan, açıkcezaevinin yasası bulunmadığı için şu an boş olduğunu da açıkladı.

Gardiyanların 5 vardiya şekilde hem yeni hem de eski cezaevinde çalışmak zorunda kaldığını belirten Bengihan, gelinen noktada personel sayısının yetersizliğine şaret etti.

Kaçak duruma düşüp suç işleyen büyük bir kitle var

Güven Bengihan şöyle konuştu: “ Ülkeye güvenli bir şekilde giriş söz konusu değil. Öğrenci olarak kayıt yaptırıp da ülkede suç işleyen veya turist olarak gelip de kaçak duruma düşüp suça karışan büyük bir kitle var. O nedenle ülkeye gelenlerin ciddi bir soruşturmadan geçirilerek alınması, sonrasında da takiplerinin yapılması gerekmektedir”.

Yeni cezaevinde mahkumların rehabilitasyonu için gerekli istihdamların yapılmamasını da sert bir dille eleştiren KSTAMS Başkanı, mahkumlara meslek öğretecek teknik kadronun örneğin, kaynakçı, dülger, berber, elektrikçi gibi tek bir kişinin dahi istihdam edilmediğini belirtti.

Bengihan, cezaevine, doktor, hemşire, sosyal hızmet uzmanı, eğitimci, hukukçu kadrolarının yasada olmasına karşın istihdamının yapılmadığını da söyledi.

Lefkoşa Merkezi Cezaevi’nde 11 Ekim 2023 tarihi itibarıyla 987 kişinin bulunduğunu açıklayan Güven Bengihan, tedbir alınmaması halinde cezaevinde sorunun ciddi boyutlara geleceği uyarısı yaptı.