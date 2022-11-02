Yeni Cezaevi’ne taşınma süreci tamamlandı

Yeni Merkezi Cezaevine taşınma süreci tamamlandı. Tüm mahkumların yeni Cezaevine taşınmasının ardından Başbakan Ünal Üstel cezaevini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Başbakan Üstel’e ziyareti sırasında İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan, bazı milletvekilleri ile Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından bir heyet eşlik etti.

Başbakan Ünal Üstel ziyareti sırasında yaptığı açıklamada koalisyon hükümetinin kurulduğu günden bugüne icraatlarına devam ettiğini, hükümet programlarına yazılanları madde madde gerçekleştirdiğini söyledi.

Ülkede birikmiş,çözüm bulunamayan sorunları bir bir ele alarak çözme kararlılığında olduklarını ifade eden Başbakan, bunu yaparken geçmişte cesaret edilemeyen reformlara da imza atacaklarını kaydetti.

Başbakan Üstel, Belediyeler Reformu Yasası,Sanayi Bölgeleri Yasası ve Hal yasasını bunlara örnek olarak gösterdi.

Başbakan Ünal Üstel, yeni Merkezi cezaevinin yapımı içiün 2017’de ihaleye çıkıldığını ve inşasına başlandığınıa, yapımının tamamlanmasına rağmen ise bir türlü hizmete konulamadığını anlattı.

Üstel, Öncelikle Ceza Yasasını ele alarak Meclis’ten geçirdiklerini kaydederek, 1 Temmuz’da başladıkları yeni cezaevine taşınma sürecinin bugün itibari ile tüm mahkumların taşınması ile tamamlandığını belirtti.

Yeni binanın 350 milyon TL’ye mal olduğunu ve Anavatan Türkiye’nin tüm finansmanı üstlendiğini kaydeden Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a ve diğer yetkililere teşekkür etti.

Başbakan Üstel, bundan sonra da Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yeni projelere imza atmaya devam edeceklerini kaydetti.

Başbakan Üstel “Bütün mahkumların yeni cezaevine taşıdık ve cezaevimiz mahkumların hizmetine girdi. Öncelikle büyük bir eksiklik olan yasamızı geçirdik, sonra da büyük eksiklik olan gardiyan sayısını tamamladık ve hem erkek hem de kadın mahkumlara hizmet edecek gardiyanlarımızı tamamlamış olduk. Hem de halkın cezaevindeki mahkumlarla görüşebilmesi için de start vermiş olduk” dedi.

Başbakan Üstel basına yaptığı açıklamanın ardından beraberindeki heyetle birlikte koğuşları gezerek, yetkililerden bilgi aldı.

Öztürkler:Yeni Cezaevi’ne taşınma süreci tamamlandı

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, yeni Merkezi Cezaevi’ne taşınma sürecinin tamamlandığını açıkladı.

Öztürkler’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

‘Eski Cezaevi, son yıllarda gerek evrensel mahkûm haklarının korunması adına zorlandığımız, gerekse de orada görev yapan gardiyanlarımızın çalışma koşulları açısından sıkıntılar yaşadığımız 40 yıllık bir yapı olarak durmaktaydı.1982 yılında yapılmış, fiziki altyapı kapasitesi yetersiz, günümüzün ihtiyaçlarına cevap veremez durumda bir yapıydı.

20 Ekim 2016 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile İmzalanan İşbirliği Protokolü ile yapımına başlanan “ Yeni Cezaevi Projesi’nin ihale süreci 6 Haziran 2017’de tamamlanmış ve aynı yıl yapımına başlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin katkılarıyla yaklaşık olarak 350 milyon liraya mal olan Yeni Cezaevi Projesi’nin kaba inşaatı 2020 yılında tamamlanmıştı.

Göreve geldiğimizde Yeni Cezaevine geçilebilmesinin önünde binanın yapısal küçük eksikliklerinin tamamlanmasından çok elzem olan ihtiyaç; Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasasının tamamlanarak meclisten geçirilmesiydi. Kısa sürede içerisinde Yeni Cezaevi Yasası’nın eksiklikleri giderilerek, Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev Ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasası 27 Haziran 2022 tarihinde meclisten oy birliği ile geçirilmiştir. Buna müteakip yeni yasa resmi gazetede 6 Temmuz 2022 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Akabinde, Yeni Cezaevi sistemleri, altyapı ve idari bölümlerinin değişikliği, yeni yasadaki çalışma esaslarının değişimi gibi hususlar, personel çeşit ve kapasitesinin artırımını zorunlu kıldığından mevcut 298 olan cezaevi personel sayısı, yeni cezaevi ile birlikte 511 olmuş ve ek 213 adet kadro ihtiyacı doğmuştur.

Bu bağlamda, Kamu Komisyonu’nun yapmış olduğu sınavları başarı ile geçen 78’i erkek, 21’i kadın olmak üzere toplam 99 yeni gardiyan arkadaşımız Ekim ayı içerisinde aramıza katılmıştır.

Çağdaş güvenlik sistemleri, sosyal aktivite alanları, spor sahaları, konferans salonları, kütüphanesi, çok amaçlı atölyeleri ile esas olan mahkûmların topluma kazandırılması çalışmalarında önemli alt yapı kapasitesine ve imkânlarına sahip olarak inşa edilmiş olan Yeni Cezaevi; kadın, erkek, çocuk ve açık cezaevi bölümleri olmak üzere ayrı ayrı bölümlerden oluşmaktadır. Çağdaş donatılarla desteklenerek inşa edilen Yeni Cezaevinde 3 adet de tam teşekküllü engelli bölümü bulunmaktadır.

Temmuz ayı itibariyle taşınma sürecine kademeli olarak başlanmış ve söz verdiğimiz gibi Ekim sonu itibariyle de Yeni Cezaevine tam anlamıyla taşınmış bulunuyoruz. Yeni Cezaevine taşınma sürecinde ve her zaman desteklerini gördüğümüz Başbakanımız Sayın Ünal Üstel başta olmak üzere, Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Adalet Bakanlığı Ceza Tevkif Evleri Yönetici ve Eğitimci ekibine, Cezaevi Müdürümüz Fatih Erdoğan’a, çalışkan cezaevi personelimize ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.

Yeni Cezaevine bina olarak taşınmanın ötesinde, burada yeni bir çağdaş anlayışın filizlenmesi, planladığımız eğitim programlarının ve mahkûmların topluma kazandırılması çalışmalarının başarılı olmasını temenni ediyor, Yeni Cezaevi’nin bu yönde sağlayacağı önemli imkânların da hayırlı olmasını diliyorum.’

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02/11/2022 12:58