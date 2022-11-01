Yeni cilt bakım trendi: Skin Cycling

Moda ve güzellik trendlerinin doğduğu TikTok, cilt bakım rutinimize de sızıyor. ‘Skin Cycling’ sosyal medyada yükselişe geçen yeni cilt bakım uygulamaları arasında yer alıyor.

Temizlik, maske, tonik, serum ve nemlendirme... Cilt bakım rutinimizi oluşturan temel adımlar genelde bunlardan oluşuyor. Sağlıklı bir cilt için her gün uyguladığımız bu rutin, TikTok’ta popülerite kazanan ‘skin cycling’ trendiyle farklı bir boyuta ulaşıyor.

SKIN CYCLING NEDİR?

TikTok’ta Dr. Whitney Bowe tarafından ortaya atılan bu terim aslında basit bir cilt bakım rutininden bahsediyor. ‘Skin Cycling’de yapmanız gereken 4 farklı uygulamayı döngü halinde devam ettirmek.

Yalnızca akşam uygulamanız gereken bu yöntemde 4 akşam 4 farklı cilt bakımı rutini uygulamanız öneriliyor.

1. Gece: Eksfoliasyon

Cildiniz temizledikten sonra peeling uygulayın. Peelingler tanecikli ise onların yerine asitli peelingler tercih etmelisiniz. Son olarak nemlendirici ile rutini tamamlayın.

2. Gece: Retinoid

Cildinizi temizledikten ve nemlendirdikten sonra retinoid veya retinol içeren bir ürün kullanın.

3. ve 4. Gece: İyileşme

Bu adımda cildin onarılmasına odaklanıyoruz. Cildinizi temizledikten sonra cildin kendini toparlamasına yönelik ürünler kullanmalısınız. Asit ve retinol içeren ürünlerden uzak durmalısınız.

4. geceden sonraki gün, ilk günkü rutine geri dönün.

HANGİ CİLT TİPLERİ UYGULAYABİLİR?

Hassas bir cilt tipiniz varsa retinoid kullanmadan öncelikle ürünün cildinizde alerjik reaksiyon yaratmadığından emin olmalısınız.

Dr. Bowe, herkesin bu 4 gecelik döngüyü deneyebileceğini söylüyor ancak iltihaplı, pürüzlü ve kaşıntılı bir cilde sahipseniz temel cilt bakımınıza geri dönmeniz gerekebilir.

FAYDALARI

Skin cycling sayesinde cildinizi tahriş etmeden peeling ve retinollerden yararlanabiliyorsunuz. Cilt bakımı rutinini oturtamayanlar ve devamlılık haline getirmekte zorlananlar, bu döngü sayesinde başarılı sonuçlar elde edebilir.

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01/11/2022 20:58