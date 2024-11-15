Yeni Cumhurbaşkanlığı Çevresindeki Yol Çalışmaları Tamamlandı: Tüm Şeritler Trafiğe Açıldı

Lefkoşa Belediye Başkanı Mehmet Harmancı, yeni Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi ve çevresindeki yol çalışmaları hakkında açıklama yaptı.

Harmancı, yerleşke ve çevresindeki tüm yol yapım çalışmalarının Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Dairesi tarafından tamamlandığını belirtti. Dün akşam itibarıyla yolların her iki yönde de trafiğe açıldığını söyleyen Harmancı, yapılan düzenlemelerle sürücülerin bölgede daha rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebileceğini ifade etti.

Yeni yolların tamamlanması, bölgedeki trafiği rahatlatması ve ulaşımı kolaylaştırması bekleniyor.