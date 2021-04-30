Yeni Cyprus Airways Türkiye’den dolayı tazminat alacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçen yılın hava taşıyıcıları açısından “neredeyse ölü” geçmesine rağmen Rum Yönetimi, Türkiye’nin hava sahasını kullanma izni vermemesi nedeniyle “yeni Cyprus Airways” şirketine, 337 bin Euro ek tazminat ödemeye karar verdi.

Fileleftheros’un haberine göre Rum Yönetimi bu kararı, Türkiye’nin hava sahasına sokmaması nedeniyle şirketin uçuş programlarının aksaması ve bir önceki yıla dair taleplerini dikkate alarak verdi. Rum Yönetimi, AB’nin de onay verdiği programı gereği şirkete tazminat ödemeyi, 2020 sonu olarak açıklamasına rağmen, önceki “Cyprus Airways”e verilecek olması nedeniyle 2019’da durdurmuştu ancak yeni şirket konuyu mahkemeye götürmüştü.

Rum Bakanlar Kurulu pandemi şartları nedeniyle kararını gözden geçirerek, davasını geri çekmesi şartıyla geçen yıl şirkete 2017-2019 dönemi için 1 milyon Euro verdi. Bakanlar Kurulu bu yılın şubat ayında da şirkete 337 bin Euro ek tazminat vermeyi kararlaştırdı ancak karar Resmî Gazetede dün yayımlandı.

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30/04/2021 14:00