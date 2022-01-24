Yeni Delhi'de 121 yılın en yağışlı ocak ayı yaşanıyor

Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü (IMD), 22 Ocak Cumartesi günü Yeni Delhi'de metrekareye toplam 88,2 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

Bunun 1901'den bu yana en yağışlı ocak ayı olduğu bilgisini paylaşan kurum, yağışların yoğunluğunun, başkentte ortalama sıcaklığın normalin 7 derece altına düşerek 14,7 santigrat olmasına ve sezonun en düşük sıcaklığının kaydedilmesine yol açtığını söyledi.

Ocak ayı Hindistan'ın en az yağışlı ayı

IMD verilerine göre, başkente 1953 yılının ocak ayında metrekareye 73,7 kilogram, 1989'da ise 79,7 kilogram yağış düşmüştü.

Ocak ayı Hindistan'ın en az yağışlı ve hava sıcaklıklarının ılıman seyrettiği dönem olarak biliniyor.

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24/01/2022 15:57