Yeni Din İşleri Başkanı Hakan Moral oluyor!
YAYIN TARİHİ:
21/01/2025
Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın istifası kabul edildi. Elde edilen bilgilere göre Ünsal'ın yerine Din İşleri Başkanlığı Lefkoşa Sorumlusu Hakan Moral atanıyor.
Hakan Moral’ın 1 Şubat itibari ile göreve geleceği öğrenilirken Ahmet Ünsal’ın ise akademik kariyerine devam edeceği belirtildi.
Ahmet Ünsal görev süresi boyunca sık sık kamuoyu tarafından tartışılmış, kadın haklarına ilişkin sert ifadeler kullanmıştı.
Ünsal, 20 Temmuz 2021 tarihinde Din İşleri Başkanı olarak göreve atanmıştı.
YAYIN TARİHİ: