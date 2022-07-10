Yeni dinozor türü keşfedildi

Arjantin'de bilim insanları yeni bir tür dinozor keşfettiler. Kazı çalışmasıyla büyük iskelet kalıntılarından kocaman bir kafa ancak boyutlarına göre küçük kolları olan dev bir yırtıcı dinozor çıktı.

Araştırmacılar, Arjantin'de T-rex gibi orantısız şekilde kısa kolları olan dinozor iskeleti buldular. İskeleti bulunan dinozorun T-rex'den daha eski olduğu ortaya çıktı.

Kuzey Patagonya’da yapılan kazılar, Current Biology dergisinde yayımlandı.

Fosil incelemesi yapan paleontologlara göre dinozor iskeletinin T-rex ile akrabalığı yok. Bulanan dinozor iskeleti, yeni bir tür yırtıcı dinozor.

Türe 'meraxes gigas' adı verildi. İsmini ünlü roman Buz ve Ateşin Şarkısı'ndaki bir ejderhadan aldı.

Yaşarken 11 metre uzunlukta ve 4 tondan fazla ağırlıkta olan dinazor kocaman bir kafaya ama küçük kollara sahip. 145 ile 66 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen yırtıcı tür bir etobur.

Araştırmacılar, yeni fosilin keşfinin dinozor tarihine ışık tutacağını düşünüyor.

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10/07/2022 14:28