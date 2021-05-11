Hamilelik ve doğum sürecinden geçtiniz ve şimdi yeni doğan bebeğinizle eve gitmeye, yeni hayatınıza başlamaya hazırsınız. Şu an eve gittiğinizde ne yapacağınızla ilgili hiçbir fikriniz yokmuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Fakat endişelenmeyin; yeni doğan bebek bakımı hakkında bilmeniz gerekenler için bir kılavuz hazırladık!

Bebeğinize dokunmadan önce ellerinizi yıkayın veya bir el dezenfektanı kullanın. Yenidoğanlar henüz güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olmadığından enfeksiyon riski altındadırlar. Bebeğinize dokunan herkesin ellerinin temiz olduğundan emin olun.

Yeni doğan bebeğinizin boyun kasları henüz gelişmemiştir, bu nedenle onu her elinize aldığınızda başını desteklemeniz gerekecektir. Bebeğinizi taşırken başını omzunuza doğru veya karşı elinizle desteklemelisiniz.

Bebeğinizi uyandırmanız gerekiyorsa, bunu sallayarak yapmayın; bunun yerine bebeğinizin ayaklarını gıdıklayın veya yanağına hafifçe üfleyin.

Yeni doğan bebeğinizin diz üstü sallama veya havaya atılma gibi sert oyunlara hazır olmadığını unutmayın.

Bebeğinizin ağzının, boynunun, kasıklarının etrafını ve kirlenen her yerini doğal probiyotikten elde edilen yenidoğan ıslak mendili ile temizleyebilirsiniz.

Deep Fresh Probiyotik Doğal Yenidoğan Islak Mendili; mikrobiyom dengesini düzenleyip, güçIendirerek cilt hassasiyetini yatıştırmaya yardımcı olur. Probiyotikler cildin bariyer fonksiyonunu destekler. Lipid bariyerini güçlendirerek cildin kurumaya karşı daha dirençli hale gelmesinde rol oynar.

Göbek kordonu kökünü temiz ve kuru tutun; birkaç hafta içinde büzülecek ve düşecektir.

Bebeğinizin göbek kordonu düştüğünde, bir bebek küvetinde veya leğeninde yıkayabilirsiniz. Banyoya başlamadan önce ihtiyacınız olan her şeyin elinizin altında olduğundan emin olun.

Bebeğinizi banyoya aldıktan sonra bir şey almanız gerekiyorsa, bebeğinizi yanınızda getirin, bebeğinizi asla banyoda gözetimsiz bırakmayın.

Birçok yenidoğan, pullu bir kafa derisi rahatsızlığı yaşayabilir. Genellikle ilk birkaç ayda kaybolsa da bakımı önemlidir. Bebeğinizin saçını haftada en fazla üç kez doğal yeni doğan bebek şampuanıyla yıkayın. Şampuanın; SLS, SLES, alkol, paraben, alerjen, boya içermediğinden emin olun.

DeepFresh yenidoğan doğal köpük şampuanı %99 doğal bileşenler ile formüle edilmiştir. Probiyotiklerden elde edilen peptidler ile bebeğinizin hassas cilt florasını bozmadan doğal koruma ve bakım sağlar.

Bebeğinizi banyoya sırtüstü yatırın ve doğal bebek şampuanı ile nazikçe yıkayın, ardından temiz ılık suyla durulayın.

Yeni doğmuş bir bebeğin tırnakları genellikle yumuşaktır, ancak hassas cildini çizebilirler. Bebek tırnak makası veya keskin burunlu makas kullanın. Banyodan sonra tırnaklar yumuşadığında kesebilirsiniz.

Banyo sonrası bebeğinizin hassas cilt yapısını korumak için nemli cildine doğal bebek losyonu sürün.

DeepFresh Probiotics Doğal Bebek Losyonu, içerdiği Shea yağı bebeğinizin hassas cildinin ihtiyacı olan nemi sağlar. Kolay sürülen ve hızlı emilen yapısı ile bebeğinizin cildine kolayca uygulanır.

Yeni doğmuş bebeğinizin yakınında oyuncaklar, battaniyeler veya gevşek nevresimler olmadan sırtüstü yatırın. Yenidoğanlar genellikle günde 16 ila 17 saat uyurlar.

Bebeğiniz uyandığında onunla bağ kurun, konuşun, dokunun. Yeni doğan bebeğiniz size çok kırılgan ve hassas gelebilir, ancak ona dokunmaktan veya onu tutmaktan korkmayın!

Bu habere tepkiniz:



11/05/2021 18:04