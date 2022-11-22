Yeni doğdular ama 30 yaşındalar!

ABD’de yaşayan bir çift, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz çocuk sahibi olarak yeni bir rekor kırdı. Philip ve Rachel Ridgeway, çocuklarının olduka sağlıklı olduğunu belirterek, "Onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da aslında en büyük çocuklarımız” diye konuştu.

992 YILINDA DONDURULDULAR

ABD Ulusal Embriyo Bağış Merkezi'ne göre Philip ve Rachel Ridgeway çiftinin bebekleri 31 Ekim'de canlı doğumla sonuçlanan en uzun süre dondurulmuş embriyolardan meydana geldi. Embriyoların George HW Bush'un başkan olduğu 22 Nisan 1992'de dondurulduğu bildirdi.

Söz konusu embriyolar, isimleri açıklanmayan bir donör çiftten geldi.

Bununla birlikte Oregon eyaletinde yaşayan Philip ve Rachel Ridgeway'in zaten dört çocuğu vardı, ancak bağışlanan embriyoları kullanarak daha fazla çocuk sahibi olmaya karar verdiklerini söylediler.

İngiliz The Telegraph’a konuşan çift, embriyo donörlerinin temel özelliklerini gösteren ve hangilerinin daha erken bağışladığını gösteren bir veri tabanını incelediklerini anlattı.

"EN KÜÇÜK ÇOCUKLARIMIZ ASLINDA EN BÜYÜKLERİ"

Philip Ridgeway, "Dünyadaki en uzun süre donmuş olan embriyoları almak istemiyorduk. Biz sadece en uzun süre bekleyenleri istedik.Bunda akıllara durgunluk veren bir şey var. Bir bakıma onlar bizim en küçük çocuklarımız olsalar da aslında en büyük çocuklarımız” diye konuştu.

Ridgeway, ayrıca Timothy adını verdikleri erkek bebeğin 3 kilogram, Lydia ismini verdikleri kız bebeğin ise 2 kilo 300 gram doğduklarını sözlerine ekledi.

Rachel Ridgeway, "Onlar iri yarı bebeklerdi. Bu gerçekten Tanrı'nın bir lütfu. Çünkü o bize her adımda destek oldu" dedi.

Çift önceki çocuklarının donmuş embriyolar kullanılarak doğmadığını aktardı.

Diğer taraftan, embriyoların dondurulması ilk olarak 1980'li yıllarda ABD’de başladı. Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Dr Jim Toner, "Sıvı nitrojende saklanan bir sperm, yumurta veya embriyo hiçbir zaman yaşlanmaz. Rip Van Winkle olayı gibi. 30 yıl sonra uyanır ve uykuda olduğunu asla anlamaz” diye konuştu.

Son olarak, canlı doğumla sonuçlanan donmuş bir embriyo için önceki rekor, 2020'de Molly Gibson'ın 26 yıl önce doğmuş bir embriyodan Tennessee'de doğduğu zamandı. Molly’nin kız kardeşi Emma, ise 24 yıldır donmuş bir embriyodan doğmuş olarak bundan önce rekoru elinde tutuyordu.

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22/11/2022 20:22