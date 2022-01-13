Yeni doğmuş bebek eksi 20 derecede yol kenarına terk edildi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Novosibirsk kentine 40 kilometre uzaklıktaki Sosnovka köyü yakınlarında 5 genç, yürüyüş yaptıkları sırada yol kenarındaki yumurta sepetinden ses geldiğini fark etti.

Sepeti açan gençler, içine terk edilmiş bir bebek buldu ve kendi ailelerine haber verdi.

Olay yerine gelen aile, bebeği en yakın hastaneye götürdü.

Eksi 20 dereceye rağmen bebeği bırakanlar aranıyor

Hastaneye götürülen bebek, müşahede altına alınırken herhangi bir sağlık sorununun olmadığı açıklandı.

Bebeğin bırakıldıktan yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu ve daha geç bulunması halinde ölebileceği belirtildi.

Rusya polisi bebeği bırakanların araştırılmaya başlandığını duyururken, bebeği bulan gençlerden birinin 38 yaşındaki annesi Anna Litvinov ve 42 yaşındaki kamyon şoförü olan babası Dmitriy Litvinov, bebeğin bir kız çocuğu olduğunu ve bebeğin ailesinin bulunmaması durumunda evlat edinmek istediklerini belirtti.

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13/01/2022 09:17