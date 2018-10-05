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Yeni dönem kayıtları başlıyor

Mağusa Gelişim Akademisi (MGA) Sakarya ve Maraş Şubeleri yeni dönem kayıtlarına başlıyor

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05/10/2018

Yeni dönem kayıtları başlıyor

Gazimağusa Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, MGA Sakarya’da; Jimnastik, Zumba, Bilardo, Okçuluk, Basketbol, Kadın El sanatları, fotoğrafçılık, sanata ilk adım, Şiirlerle Büyüsün Çocuklar, Sinema Kulübü kursları; MGA Maraş’ta ise; Jimnastik, Bilardo, Zumba, Kadın El Sanatları, Bağlama Kursu, Satranç kursları yapılacak.

Detaylı bilgi için; 0392 365 27 60 numaralı telefonlar aranabilecek.

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TAGS: Yeni dönem kayıtları başlıyor, haber, kıbrıs,
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