Yeni dönem milletvekilleri bugün mazbatalarını alacak

Cumhuriyet Meclisi yeni dönem milletvekilleri bugün ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenle mazbatalarını alıyor…

23 Ocak Pazar günü yapılan milletvekilliği erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne seçilen 50 milletvekili, ilçe seçim kurullarında düzenlenecek törenlerle mazbatalarını alıyor.

16 Lefkoşa milletvekili mazbatalarını saat 14.00’te; 13 Gazimağusa milletvekili saat 15.00’te; 11 Girne milletvekili saat 14.30’da; 3 Güzelyurt milletvekili saat 11.00’de, 5 İskele milletvekili saat 14.00’te ve 2 Lefke milletvekili de saat 13.00’te alacak.

Mazbata törenleri her ilçede mahkemeler binasındaki ilçe seçim kurullarında düzenlenecek ancak Lefke milletvekillerine mazbataları Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda verilecek.

Seçim sonuçlarının 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanmasının onuncu gününde Cumhuriyet Meclisi 7 Şubat Pazartesi saat 10.00’da toplanacak ve milletvekilleri ant içerek göreve başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü uyarınca ilk toplantıya, Cumhuriyet Meclisi’nin en yaşlı üyesi olan UBP Milletvekili Ünal Üstel başkanlık edecek.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Geçen pazar yapılan seçimde 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’nde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini, güvenoyu alabilecek bir grup başkanına veya milletvekiline verecek.

Bakanlar Kurulu’nu kurma görevini alan her milletvekili, bu görevini en geç 15 gün içinde tamamlamak veya görevi geri vermekle yükümlü.

Görevi alan grup başkanı veya milletvekilinin önerisine göre bakanlar, Cumhurbaşkanı’nca atanacak. Yeni Bakanlar Kurulu Cumhurbaşkanı’nca atanıncaya kadar, mevcut hükümet devam edecek.

Cumhurbaşkanı’nca atanan yeni Bakanlar Kurulu’nun listesi, tam olarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sunulacak ve Bakanlar Kurulu’nun programı, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunacak.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasından sonra güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmeler, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlayacak ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılacak.

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31/01/2022 08:21