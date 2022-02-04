Yeni Dönemde En Kolay Görev Muhalefet Olmak; İki Lak Lak, Görev Tamam

Hükümet kurma çalışmalarında tablo ortada, yetki UBP’de, güç DP ve HP’de. DP, sadece UBP ve kendi, 2 bakanlık istiyor. Daha doğrusu Fikri Ataoğlu tek bakanlığa razı, ama Hasan Tosunoğlu ve Serhat Akpınar, “DP’nin haklarına halel geldiği” noktasında hemfikir

Yani, 4’üncü parti iken hükümette 2 bakanla temsil edilen DP’nin, 3’üncü parti olarak çıktığı seçim sonrası tek bakanlığa düşmesini, sadece iki vekil değil, ilçe başkanları ve MYK da onaylamıyor. UBP ile anlaşan Fikri Ataoğlu’nun ikna etmesi gereken bir de taban var

UBP ise, genel başkan Faiz Sucuoğlu’nun da açıkladığı gibi, “27 sayısına dayalı” sadece DP, ya da sadece HP ile bir hükümet kurmak istemiyor. Tavrı net… Ya CTP ile 42, ya DP- HP ile 30 milletvekili ile bir hükümet, ikisinden biri olmazsa görevi iade… Erken seçim

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay dün nihayet ses verdi. “Hükümeti kurarız…” Kudret Özersay’ın mesajı da net: “DP’yi dışarıda bırakın.” Ben demiyorum ha, HP lideri söylüyor. Sayısal çoğunluğa değil, uyuma vurgu yapan Özersay, gönlündeki aslanı da açıkladı

Ne dedi Özersay Haber Kıbrıs’a yaptığı açıklamada: “Bazen 27 sayısı, 30 sayısından çok daha istikrarlı bir yapı ortaya çıkarabilir, önemli olan ortaklar arasındaki uyumdur…” Bunu kabul eder mi UBP?

Etmeyeceğini net bir şekilde ortaya koydu Başbakan Sucuoğlu

Şimdi, bu tabloda kolay kolay bir hükümet çıkmayacağını, çıksa bile, UBP’nin istediği gibi olmayacağını görüyoruz. Eğer, tüm açıklamalar, pazarlık payı ya da blöf değilse, yeni bir kriz bizi bekliyor. Bu krizi kaldırabilir miyiz?

Düşünsenize, maaş yok kasada. Devlet adeta soyulmuş, soğana çevrilmiş. Maaş ödeme dışında devlet yok. Hastanesine çarşaf, okuluna masa- sandalye alacak durumda değil. Yapısal olarak tüm kurumlar çökmüş, mali disiplin politikaları terk edilmiş.

Sürekli borçlanarak maaş ödeyen bir yapı, 2022’de de borçlanmaya devam ediyor. Zamlar yağmur gibi yağarken, çöken kurumları ayağa kaldırma görevi de fakir halkın sırtına yükleniyor. Döviz artıyor, faiz yükü devam ediyor.

Bugüne kadar Türkiye ile imzalanan protokollerde de Dünya Bankası uzmanlarınca hazırlanan raporlarda da bu çökmüş yapının nasıl ayağa kalkacağı belli. Ülkemizde siyasetçiler statükonun değirmenine su taşımakla meşgul, halk sorunlar altında eziliyor

Sorunlarımız belli, çaresi belli. İstikrarlı bir hükümet de yetmez. 42 milletvekili de olsa, 30 milletvekili de olsa, 27 milletvekili de olsa sorunlarımızı çözmeye yetmez. Kısa vadede dumur olacağız. İhtiyacımız olan tek şey ülkesini seven siyasilerin sorumluluk alması

Kamuda örgütlü iki sendika başkanı (Kamu- Sen, Memur Sen) “Bize ver, al zenginden bize ver, daha çok ver, daha çok istihdam yap” diye açıklama yaptı bile. Bu ülkede yaşlının, dar gelirlinin, üreticinin, şoförün, emekçinin yani, ne yaşadığını hesaplayan, düşünen, çare üreten var mı?

Yeni dönemde en kolay şey muhalefet olmak. Baştan bu yana söyledim, gene söyleyim: Parlamento içerisinde en geniş işbirliği sağlanmalıdır. Yasalar çatır çatır geçmeli, tüzükler beklememeli, uygulama ve denetim hayatımıza girmelidir.

Sorgulamaya, önermeye, kamuoyu adına gücümüz yettiğince denetlemeye devam edeceğiz. Siyasi partilerin ve liderlerin ikbalini değil, toplumsal çıkarları savunmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı bekliyorum, GÜNAYDIN

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04/02/2022 08:30