Yeni Erenköy’e 7.7 milyon TL’lik proje

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği ve Yenierenköy Belediyesi işbirliği ile Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi hayat buluyor.

7.765 milyon TL'ye mal olacak projenin içerisinde yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinde okullar, spor kulüpleri, gençlik merkezi, sivil toplum örgütleri ve bir çok kulüp yararlanabilecek. Dersliklerde kadınlar ücretsiz eğitim ve kurs alabilecekler.

Ayrıca proje içerisinde yer alan aktive merkezlerinden vatandaşlar ve gençler faydalanabilecek.

Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak'ın paylaşımı şöyle:

Değerli bölge vatandaşlarım,

Cok önemli ve anlamlı projeyi sizlerle paylaşmak isterim. Özel de Yenierenköy genel de memleketimiz için çok faydalı bir projeyi belediye olarak hayata geçireceğimiz için çok mutluyum. 2021 Şubat ayında belediye başkanı arkadaşlarımız ile yapmış olduğumuz Ankara ziyaretimizde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ı bölgemize davet etmiştim ve 2021 Temmuz ayında Memleketimize yaptığı ziyaret çevresinde bölgemize de bir ziyaret gerçekleştirdi. Yenierenköy Belediyesi ne gerçekleştirdiği ziyarette kendisine bir çok proje arz ettim. Bu projelerden bir tanesi de " Yenierenköy Belediyesi Sipahi Gençlik Kampı ve Aktivite Merkezi Projesi " dir. Bu projeyi ilk başta Göksal Hacıhasanoglu muhtarım tarafından belediyemize ve şahsıma aktarıldığı zaman çok heyecanlandım. Projeyi ilk etapta küçük ölçekli düşündük ancak proje yerinin harita alımlarını yaptırdığımız da proje çok farklı yerlere geldi. Bu bağlamda projeyi geliştiren proje ekibimize ve sevgili Mehmet Aktunc a yürekten teşekkür ederim. Proje o kadar güzel tasarlandı ki heyecanlanmamak mümkün değil. Cuma günü almış olduğumuz bloke yazısı ile projemiz Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomi İş Birliği tarafından onaylanarak, 7.765.000 TL'lik blokesi Yenierenköy Belediye Başkanlığına verilmiştir. Projenin içerisinde yer alan kamp, konaklama ve eğitim merkezlerinden okullarımız, spor kulüpleri, gençlik merkezimiz, sivil toplum örgütleri ve bir çok kulübümüz yararlanabilecektir. Bununla birlikte dersliklerden kadınlarımız ücretsiz eğitim ve kurs alabileceklerdir. Ayrıca proje içerisinde yer alan aktive merkezlerinden vatandaşlarımız ve gençlerimiz faydalanabilecektir. Proje yolculuğunda sizlere kısa bir özer geçmek istedim. Başta Anavatan Türkiye Cumhuriyetimize yürekten teşekkür etmek isterim. Bölgemizdeki gençlere " söz veriyorum sizlere proje yapacağız " diye Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a Teşekkürlerimi sunuyorum. Bölgemize ve memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ederim.

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16/11/2021 10:19