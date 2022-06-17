Yeni formatıyla 2026 Dünya Kupası statları açıklandı

Dünya Kupası yakın gelecekte yeni formatıyla organize edilecek. 2018'deki FIFA Kongresi'nde yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.



FIFA üç ülkede maçlara ev sahipliği yapacak şehirleri ve statları açıkladı. Buna göre, ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 ev sahibi şehir var.



Washington DC/Baltimore, Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando ve Edmonton gibi şehirler listedede yer almadı.



ABD daha önce 1994'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuva 1970 ve 1986'da Meksika'da yapıldı ancak 2026 Dünya Kupası üç ev sahibi ülkenin katıldığı organizasyonun ilk örneği olacak.



2026 için seçilen statlardan biri, Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye karşı 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı Mexico City'nin ikonik Azteca Stadyumu oldu.

- Ne söylendi?



FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Bu şehirlerdeki ve eyaletlerdeki herkes için, FIFA için, Kanada, ABD ve Meksika için dünyanın en büyük şovuna eşlik edecek herkes için. Futbolu gerçekten küresel hale getirmek için çabalarken, benzeri görülmemiş bir FIFA Dünya Kupası ve oyunun kurallarını değiştirecek bir şeyi sunmak için onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

- Dünya Kupası'nda yeni format nasıl olacak?



2026 Dünya Kupası ayrıca, yeni formatın uygulanacağı ilk turnuva olacak. Daha önceki yıllarda 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, 2026 tibariyle 48 takımlı olacak ve 16 gruptan oluşacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.



- 2026 Dünya Kupası statları



Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu



Boston – Gillette Stadyumu



Dallas – AT&T Stadyumu



Guadalajara – Akron Stadyumu



Houston – NRG Stadyumu



Kansas City – Arrowhead Stadyumu



Los Angeles – SoFi Stadyumu



Mexico City – Azteca Stadyumu



Miami – Hard Rock Stadyumu



Monterrey – BBVA Stadyumu



New York/New Jersey – MetLife Stadyumu



Philadelphia – Lincoln Financial Field Stadyumu



San Francisco – Levi’s Stadyumu



Seattle – Lumen Field Stadyumu



Toronto – BMO Field Stadyumu



Vancouver – BC Place Stadyumu

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17/06/2022 14:28