Yeni formatıyla 2026 Dünya Kupası statları açıklandı
FIFA, 2026 Dünya Kupası için ABD, Meksika ve Kanada'da maçlara ev sahipliği yapacak 16 şehri açıkladı.
17/06/2022
Dünya Kupası yakın gelecekte yeni formatıyla organize edilecek. 2018'deki FIFA Kongresi'nde yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağı açıklanmıştı.
FIFA üç ülkede maçlara ev sahipliği yapacak şehirleri ve statları açıkladı. Buna göre, ABD'de 11, Meksika'da 3 ve Kanada'da 2 ev sahibi şehir var.
Washington DC/Baltimore, Cincinnati, Denver, Nashville, Orlando ve Edmonton gibi şehirler listedede yer almadı.
ABD daha önce 1994'te Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmıştı. Turnuva 1970 ve 1986'da Meksika'da yapıldı ancak 2026 Dünya Kupası üç ev sahibi ülkenin katıldığı organizasyonun ilk örneği olacak.
2026 için seçilen statlardan biri, Arjantin efsanesi Diego Maradona'nın 1986'da İngiltere'ye karşı 'Tanrı'nın Eli' golünü attığı Mexico City'nin ikonik Azteca Stadyumu oldu.
- Ne söylendi?
FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada, "Bugün tarihi bir gün. Bu şehirlerdeki ve eyaletlerdeki herkes için, FIFA için, Kanada, ABD ve Meksika için dünyanın en büyük şovuna eşlik edecek herkes için. Futbolu gerçekten küresel hale getirmek için çabalarken, benzeri görülmemiş bir FIFA Dünya Kupası ve oyunun kurallarını değiştirecek bir şeyi sunmak için onlarla birlikte çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.
- Dünya Kupası'nda yeni format nasıl olacak?
2026 Dünya Kupası ayrıca, yeni formatın uygulanacağı ilk turnuva olacak. Daha önceki yıllarda 32 takımla düzenlenen Dünya Kupası, 2026 tibariyle 48 takımlı olacak ve 16 gruptan oluşacak. Gruplarda ilk iki sırayı alan takımlar bir üst tura yükselecek.
- 2026 Dünya Kupası statları
Atlanta – Mercedes-Benz Stadyumu
Boston – Gillette Stadyumu
Dallas – AT&T Stadyumu
Guadalajara – Akron Stadyumu
Houston – NRG Stadyumu
Kansas City – Arrowhead Stadyumu
Los Angeles – SoFi Stadyumu
Mexico City – Azteca Stadyumu
Miami – Hard Rock Stadyumu
Monterrey – BBVA Stadyumu
New York/New Jersey – MetLife Stadyumu
Philadelphia – Lincoln Financial Field Stadyumu
San Francisco – Levi’s Stadyumu
Seattle – Lumen Field Stadyumu
Toronto – BMO Field Stadyumu
Vancouver – BC Place Stadyumu