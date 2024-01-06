Yeni fotoğraflar ile Neptün ve Uranüs'ün gerçek renkleri ortaya çıkarıldı

Güneş sisteminin dış kenarındaki iki buz devi olan Uranüs ve Neptün'ün ilk ayrıntılı görüntüleri ilk defa 1986 ve 1989 yıllarında kaydedildi.

Gezegenlerin fotoğraflanması NASA'nın "Voyager 2" misyonuyla mümkün oldu. Voyager 2, her iki gezegenin yanından uçan tek uzay aracı olmaya devam ediyor.

Bu zamana kadar Uranüs soluk camgöbeği renginde görünürken, Neptün çarpıcı koyu mavi renkte tasvir edildi.

Oxford Üniversitesi'nde gezegen fiziği profesörü Patrick Irwin, "Uranüs'ün tanıdık Voyager 2 görüntüleri 'gerçek' rengine daha yakın bir biçimde yayınlanmış olsa da Neptün'ün görüntüleri aslında uzatılmış ve geliştirilmiş. Bu nedenle gezegen yapay olarak fazla mavi hale getirilmişti." dedi.

Yapay olarak doygunlaştırılmış renk gezegen bilimciler arasında biliniyordu ve görüntüler bunu açıklayan altyazılarla yayınlandı. Ancak zaman içerisinde bu ayrım kayboldu.

Hubble Uzay Teleskobu'nun gelişmiş teknolojisi sürekli bir renk spektrumu yakalayarak daha isabetli bir renk kaydedilmesini sağlıyor.

Irwin ve ekibi, bu araçlar kullanılarak toplanan verileri orijinal Voyager 2 görüntülerine uyguladı.

Düzeltilen görüntüler Neptün ve Uranüs'ün benzer yeşilimsi bir mavi renk tonuna sahip olduğunu gösteriyor.

Her iki gezegenin de atmosferik bulanıklığı var ancak Neptün daha ince bir bulanıklık katmanına sahip olduğundan biraz daha mavi görünüyor.

URANÜS'ÜN RENK DEĞİŞİMİ

Uranüs'te bir yıl 84 Dünya yılı sürer. Gezegen yaz ve kış gündönümlerinde daha yeşil görünürken, ekinokslarda daha mavi bir renk tonuna sahip oluyor.

Buz devleriyle ilgili pek çok gizem varlığını sürdürüyor. James Webb Uzay Teleskobu yakın zamanda Uranüs'ün çoğu zaman görünmeyen halkalarını ve atmosferinin gizli özelliklerini gösteren yeni bir portresini ortaya çıkardı.

Leicester Üniversitesi'nden yapılan açıklamada gezegen bilimci Leigh Fletcher, "Tuhaf mevsimsel atmosferinden çeşitli halka ve ay koleksiyonuna kadar Uranüs'ü keşfetme görevi, önümüzdeki yıllarda uzay ajansları için yüksek bir öncelik olacak." dedi.