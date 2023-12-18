Yeni Fransa Güzeli ülkede tartışma yarattı

Fransa'da güzellik yarışması tarihinde ilk kez kısa saçlı bir yarışmacı birinci seçildi. 20 yaşındaki Eve Gilles'in 2024 Fransa Güzeli (Miss France) ünvanı almasının ardından ülkede ilginç bir tartışma başladı.

Güzellik kraliçesi tacını önceki gece, geçen yılın kazananı Indira Ampiot'tan devralan Gilless'in zaferi, "çeşitlilik" adına bir başarı olarak nitelendirilerek yeni kraliçe kısa saçlarıyla övgü topladı.

YARIŞMA TARİHİNE GEÇTİ

Gilles'in, yarışma tarihinde bu ödüle layık görülen ilk "kısa saçlı" kadın olması, yarışmanın "azınlık" ve "farklı" gruplara ayrımcılık yaptığını iddia eden çok sayıda izleyici tarafından ise tepki gördü.



"KISA SAÇLI, ANDROJEN (ÇİFT CİNSİYETLİ) BİR GÖRÜNÜM SEÇTİM"

Kraliçe tacını takmasının ardından Eve Gilles, "Kimse kim olduğunuzu belirlememeli. Uzun saçlı güzelleri görmeye alışığız ama ben kısa saçlı, androjen (çift cinsiyetli) bir görünüm seçtim. Her kadın farklıdır, hepimiz benzersiziz" dedi.

Fransa'nın kuzeyindeki Dunkirk yakınlarında bulunan bir köyden yarışmaya katılan Gilles, Dijon şehrinde 5 bin kişilik seyircinin önünde Miss France seçildi. Puanın yarısı izleyiciler tarafından, diğer yarısı ise yedi kadından oluşan jüri tarafından verildi.

ELEŞTİRİ YAĞDI

Yarışmanın 103 yıllık tarihinde, ilk kez uzun saçlı olmayan bir kadının kraliçe seçilmesi, bazı izleyicileri kızdırdı.

Sosyal medya platformu X (Twitter) üzerinden tepkilerini dile getirenlerden biri, "Miss France artık bir güzellik yarışması değil, kapsayıcılığa dayalı bir uyandırma yarışması" diye yazdı.

Bir kullanıcı ise Gilles'i "wokist" (azınlık hakları için çeşitli mücadele) değerleri aşılamakla suçladı.

Bir başka olumsuz yorum da Gilles'in Miss France'a hiç benzemediği ifadesini içerirken, "Saç kesimini umursamıyoruz ama çift cinsiyetli bedenin açıkça uyandırma görevi görmek için orada olduğunu biliyoruz" şeklindeydi.

"HAK EDİLMİŞ BİR ZAFER"

Gilles'i eleştirenler kadar savunanlar da vardı. Kraliçenin tarzını beğendiklerini ve kendisine yönelik transfobik eleştiriler geldiğini belirten izleyiciler, Gilles'in zaferinin hak edilmiş bir zafer olduğunu söyledi.

Fransız siyasetçi Sandrinne Rousseau da Gilles'ı savunarak, "2023 yılında Fransa'da kadınlara duyulan saygıyı saçlarının uzunluğuna göre mi ölçüyoruz?" dedi.

Bir diğer siyasetçi Karima Delli de, "Eve Gilles'ı destekliyorum. Hakaretlerinizi yutun, o sadece harika değil aynı zamanda zeki biri" yorumunu yaptı.

"ARTIK TRANSSEKSÜELLER DE YARIŞMAYA KATILABİLİYOR"

Miss France markasının sahibi Banijay France'ın genel müdürü Alexia Laroche-Joubert, yarışmanın daha sonra "iş kadını, doktor veya film yönetmeni" olacak yarışmacılar için bir "başarı" sembolü ve "sosyal asansör" olduğunu savundu. Yarışmanın kriterlerinin "modernize edildiğini", artık evli veya transeksüel de olabilen katılımcılar için yaş sınırının kaldırıldığını söyledi.

Öte yandan Gilles'in zaferinden kısa bir süre önce, bir Fransız yayıncı ve televizyon yapım şirketine, önceki iki güzellik yarışması finalistini gizlice kayda almaları ve yayında çıplak göğüslerini göstermeleri nedeniyle tazminat ödeme cezası verilmişti. Mahkeme, her iki kadının da "kendilerine haber verilmeden" soyunma odalarında filme alındığını tespit etmişti.