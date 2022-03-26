Yeni Geçiş Kapıları Açılması Ve Müzakerelerin Başlaması İçin Eylem Yapıldı

Bazı Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütleri (STÖ), yeni geçiş kapılarının açılması ve Kıbrıs sorununda görüşmelerin yeniden başlaması için bugün Lefkoşa’nın hem kuzeyinde, hem de güneyinde eş zamanlı eylem düzenledi.

Eyleme, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi, Bağımsızlık Yolu, Yeni Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler ve AKEL’in de aralarında olduğu 109 siyasi parti ve sivil toplum örgütünün destek verdiği belirtildi.

KKTC’de yürüyüş saat 11.30’da Kuğulu Park’ta başlayıp, Çağlayan’da Mağusa Kapısı’nın bulunduğu bölgede sona erdi. Eylemde, KTÖS Genel Başkanı Emel Tel ortak açıklamayı okudu.

Güney Kıbrıs’ta da bir grup siyasi parti ve örgüt Mağusa Kapısı Festival Parkı’nda toplanıp, aynı bölgeye doğru yürüyüş yaptı.

Güney Kıbrıs’taki eylemin sonunda, örgütlerin taleplerinin dile getirildiği bir mektup BM Genel Sekreterine iletilmek üzere BM yetkilisine verildi.

MÜCADELE YÜKSELTİLECEK

Emel Tel’in okuduğu ortak açıklamada, bölünmüş bir adada yaşayan insanlar olarak gelecek kaygısı içinde olduklarına işaret ederek, esas hedeflerinin “Birleşik Federal” bir Kıbrıs olduğu belirtildi.

Açıklamada, “Siyasi eşitlik temelinde iki toplumlu ve iki bölgeli bir federasyon çözümüne odaklanacak anlamlı müzakerelerin yeniden başlaması için ortaya azami baskı koymamız gerekmektedir. Bu hedefe ulaşmak için önerilecek olan güven arttırıcı önlemlerin samimi ve uygulanabilir olması çok önemlidir” denildi.

Kemer sıkma politikaları nedeniyle günden güne daha da kötüye giden ekonomik koşullar altında ezilen halkın biraz olsun nefes alabilmesi adına yeni geçiş kapılarının açılması için mücadelenin yükseltileceği kaydedildi.

Lefkoşa Rum ve Türk Belediye başkanlarının Mağusa ve Baf Kapısı’nın bulunduğu bölgelerde yeni geçişlerin açılması konusunda 2015’te uzlaşıya vardığı ancak siyasi nedenlerden dolayı yeni kapıların açılmasının ertelendiğine işaret edilen açıklamada, Kiracıköy-Akıncılar, Erenköy ve diğer noktalarda da kapıların açılması için çalışmaların tamamlanması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Geçiş noktalarının açılması aynı zamanda iki toplumun temasının artması ve ortak vatan için mücadelenin daha etkili bir biçimde sürdürülmesi anlamına gelmektedir” denildi.

Konuşmanın ardından eş zamanlı olarak barış balonları uçuruldu.

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26/03/2022 14:46