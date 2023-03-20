Başbakan Ünal Üstel Türkiye temaslarını değerlendirdi eleştirileri yanıtladı

Başbakan Ünal Üstel “Gerek dünyada gerek Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar ülkemizi de etkiliyor. Etkilemeye de devam edecek. Dolayısıyla biz de elimizden gelen gayreti ortaya koymak zorundayız. Giderlerin azaltılması kayıt dışı ekonominin kayıt altına alınması konularını ekonomistlerimizle masaya yatırdı. En kısa sürede bu konularda ilgili de gerekli adımları atacağız” dedi.

“Protokol Nisan’da”

Başbakan Ünal Üstel KKTC ile Türkiye arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü imza edilmesi çalışmalarının başlandığını söyledi. “Çok büyük ihtimalle Nisan’da imzalayacağız ve ihtiyaç duyabileceğimiz kaynağa da ulaşabileceğiz diye Üstel gerek dünyada gerek Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntıların ülkemizi de etkilediğini belirtti. Dolayısıyla elimizden gelen gayreti ortaya koymak zorundayız. En kısa sürede bu konularla ilgili de gerekli adımları atacağız” dedi

“Dibine kadar siyaset kokuyor”

Ünal Üstel doğal afetlere yönelik kaynak oluşturma çabalarını eleştiren muhalefet hakkındaki yorumunda ise “Konuşacaklarına buyursunlar gelsinler. Dolayısıyla Güvenmiyoruz diye başlatılan kampanya samimiyetsiz olduğu kadar dibine kadar siyaset kokan bu özel konuda dahi Acaba hükümeti nasıl döverim de bir puan toplarım gailesi ile yapılan hareketlerden başka bir şey değil” ifadelerini kullandı

“UBP’de bakanlık yapabilecek 23 vekil var”

Kıbrıs Gazetesi’ne konuşan Üstel, ‘kabine değişikliğine yönelik’ şöyle konuştu: “Her hükümet sonrası ‘Acaba kabine ne zaman değişecek?’ dedikoduları da hemen başlar. Beni tanıyanlar bilir. Çok konuşmayı sevmem. Hele kabine konularında konuşmayı hiç sevmem. Kendi adını taşıyan kabinemde değişiklik yapmak bir başbakanın anayasal hakkıdır. Bu hakkımı ihtiyaç duyulması halinde kullanırım. UBP içerisinde bakanlık yapabilecek kapasitede 23 milletvekili arkadaşımız var. Şimdi biz işimize bakıyoruz. Ülkenin aşması gereken sorunları ve sıkıntıları var ve buna odaklanmalıyız.”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi

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20/03/2023 11:36