Yeni gelişme: Ateşleme senaryoda yoktu

Davayı filmin senaryo uzmanı Mamie Mitchell açtı. Mitchell'ın avukatı, Baldwin ve yapımcıların dikkatsiz davrandığını iddia etti.



Yapımcıları güvenlik protokollerine uymamakla suçlayan Mitchell, senaryoya göre, olayın yaşandığı sahnede üç yakın çekim planı olduğunu söyledi.



Bu planlarda silahın ateşlenmesinin gerekmedi aktarıldı. Avukat, Baldwin'i silahı kontrol etmeden ateşleyerek "Rus ruleti oynamakla" suçladı.



Olayla ilgili daha önce de bir set çalışanı "İhmal" davası açmıştı. Polisin sette yaşanan kazaya ilişkin yürüttüğü soruşturma ise sürüyor.



Daha önce ise ışık şefi Serge Svetnoy, Baldwin dahil üç isimden davacı olmuştu. Svetnoy, Baldwin ve yıldız oyuncuya silahı veren yönetmen yardımcısı David Halls ile setteki silahlardan sorumlu olan Hannah Gutierrez Reed'e dava açmıştı. Svetnoy düzenlediği basın toplantısında, olaydan birkaç gün önce silahların başıboş bir şekilde yerde durduğunu gördüğünü ve bunlardan sorumlu kişileri uyardığını belirtmişti.

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18/11/2021 09:36