Yeni Gelişme! Rum Bakanlar Kurulu kablo projesine yeşil ışık yaktı
17/09/2024
Rum Enerji Bakanı Saat 18.00’de açıklama yapacak Rum Bakanlar Kurulu gündeminde bugün Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı konusu gündeme geldi.
Bakanlar Kurulu, Rum Enerji Bakanlığı'nın Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısını düzenleyen düzenleyici çerçevede değişiklik yapılmasına ilişkin teklifine yeşil ışık yaktığı belirtildi Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağı aktarıldı17/09/2024 16:20