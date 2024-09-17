Yeni Gelişme! Rum Bakanlar Kurulu kablo projesine yeşil ışık yaktı

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17/09/2024

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Yeni Gelişme! Rum Bakanlar Kurulu kablo projesine yeşil ışık yaktı

Rum Enerji Bakanı Saat 18.00’de açıklama yapacak Rum Bakanlar Kurulu gündeminde bugün Kıbrıs-Yunanistan elektrik bağlantısı konusu gündeme geldi.

Bakanlar Kurulu, Rum Enerji Bakanlığı'nın Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısını düzenleyen düzenleyici çerçevede değişiklik yapılmasına ilişkin teklifine yeşil ışık yaktığı belirtildi Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiou’nun konuyla ilgili açıklamalarda bulunacağı aktarıldı

17/09/2024 16:20
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TAGS: Rum Bakanlar Kurulu, kablo projesi, haber, kıbrıs
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