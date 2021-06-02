Yeni Gine'de yeni bir kurbağa türü keşfedildi

Yeni Gine'nin bataklık yağmur ormanlarında 2016'da keşfedilen sütlü çikolata rengindeki kurbağayla ilgili genetik araştırmalarını tamamlayan Avustralyalı bilim insanları, bunun yeni bir tür olduğunu doğruladı.

Avustralyalı araştırmacılar, literatüre 'Litoria mira' olarak geçirdikleri, ama renginden ötürü 'çikolata kurbağa' dedikleri yeni bir türü dünyaya tanıttı. Sputnik'te yer alan habere göre, Queensland Müzesi ve Griffith Üniversitesi'nden bilim insanları, bilimsel adı 'Litoria caerulea' olan yeşil ağaç kurbağasının kuzeni 'Litoria mira' hakkındaki araştırmalarını makale olarak Avustralya Zooloji Dergisi'nde yayımladı. Makalede çikolata kurbağanın Yeni Gine'de çok yaygın olabileceği, ancak doğal yaşam alanı olan bataklık yağmur ormanlarının çok sık, yoğun ve aşılmaz olmasından ötürü uzun süre sır olarak kaldığı görüşü bildirildi.

GÖZLERDEN IRAK YAŞIYOR

Makalenin yazarlarından olan Queensland Müzesi araştırmacısı Paul Oliver, "Litoria mira'nın bilinen en yakın akrabası, Avustralya'nın kuzey ve doğusu ile Yeni Gine'de yaşayan yeşil ağaç kurbağası. İki tür birbirine çok benzer, tek farkla, biri genelde yeşil, yeni tür ise genelde tatlı bir çikolata renginde" diyerek şöyle devam etti:

Asıl sürpriz olan, çok bilinen ve çok yaygın olan Avustralya yeşil ağaç kurbağasının Yeni Gine'nin bataklık yağmur ormanlarında yaşamakta olan uzun zamandır gözden kaçmış bir akrabasının bulunması. Bu nedenle yeni kurbağaya Litoria mira adını verdik, zira Latince'de mira şaşırtıcı, sıra dışı anlamına gelir.

Bilim insanları, bu keşfin aynı zamanda Avustralya ile kuzeyindeki Yeni Gine adası arasındaki çok eski bağlara işaret ettiğini belirtti.

2.6 milyon yıl öncesine tekabül eden geç Tersiyer jeolojik dönemde karadan birbirine bağlı olan Avustralya ile Yeni Gine'de bugün birbirinden farklı doğal ortam var, ilki savana, ikincisi yağmur ormanlarıyla kaplı.

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02/06/2021 17:52