Yeni Göçmenler imzaladı

Göçmenköy kadrosuna kattığı dört isme KTFF'nda imza attırdı.

Kaleciler Yusuf Yontar ile Kemal Ağrı, Musa Şanlıer ve Hasan Kanlı anlaşmalarını resmileştirdiler.

Bayram Anday serbest transfer statüsü ile kadroya katılacağından daha sonra imza atacak.

Yabancı kontenjanında ise henüz ülkemize gelmeyen ancak geleceği konusunda bilgi veren Stephane Sessegnon ile açılışa katılan Ndue Mujeci arasındaki seçimi İltaç Karayel antrenmanlar sonrasındaki performanslara göre verecek.

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14/07/2022 17:57